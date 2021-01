L'OSPEDALE

MONTEBELLUNA Secondo il Ministero della Salute, alla luce dell'ispezione di un mese fa, la cui relazione è arrivata in questi giorni, gli anelli deboli della gestione dell'emergenza Covid all'ospedale di Montebelluna sarebbero essenzialmente tre: la mancata formalizzazione, mediante specifico atto regionale, dell'individuazione dell'ospedale di Montebelluna come struttura Covid, e di quello di Castelfranco come Covid free. Tale identificazione sarebbe stata affidata solo a una nota della Direzione sanitaria del 16 dicembre.

Il secondo aspetto sarebbe rappresentato dall'interazione con il territorio. I protocolli, infatti, non sarebbero sufficientemente delineati. Si contesta infine la mancata presenza, all'ispezione dello scorso dicembre, dei referenti regionali. Positivi invece i processi e percorsi clinico organizzativi messi in atto, con ricadute che sembrano apparire del tutto positive sui livelli assistenziali e tale appare anche la governance interna esercitata con apprezzabile livello di condivisione fra i professionisti attraverso un meeting quotidiano collegiale. E' stato poi valutato positivamente il potenziamento della guardia internistica con personale medico di area affine. Una relazione che viene letta in modo diverso dall'Usl e da Laura Puppato, ex senatore Pd che l'aveva sollecitata.

Il direttore generale Francesco Benazzi commenta: «Noi abbiamo il protocollo di condivisione ospedale territorio e oltre 3500 persone durante la pandemia sono state gestite a domicilio. Basterà mandare i documenti a Roma. Ma se un ispettore arriva per valutare la questione delle bare in obitorio e la situazione dell'ospedale non è affatto immediato pensare a illustrare i protocolli con il territorio». Ben più dura la posizione di Laura Puppato e Alessia Rotta, del Pd. «La relazione -dicono-boccia la Regione Veneto. Sono tante, infatti, le criticità che emergono e che qualcuno ha provato ad affrontare solo il giorno precedente l'ispezione. La drammatica verità è che, a fronte delle grandi preoccupazioni e della richiesta di aiuto espresse dal personale, nessuno è intervenuto per garantire i processi di assistenza necessari ai pazienti Covid e potenziare i servizi medici e infermieristici». E ancora: «Nei giorni scorsi, abbiamo presentato, scrivendola insieme, un'interrogazione per chiedere al Ministero della Salute se gli ispettori abbiano evidenziato i numeri in entrata e in uscita dei malati Covid. Inoltre, abbiamo chiesto se sia valutata la maggiore mortalità avuta nell'area Pedemontana trevigiana e nel Veronese, in particolare rispetto alla necessità che il Presidente di Regione Veneto Luca Zaia intervenisse con restrizioni di area locale».

