TREVISO Il Natale, per l'artigianato trevigiano, vale 337 milioni di euro. A tanto ammonta la stima delle spese nel periodo festivo di prodotti e servizi riferibili al comparto da parte delle famiglie della provincia: un giro d'affari, però, messo ora a rischio a causa degli effetti della pandemia e delle relative restrizioni. Proprio per questo Confartigianato Marca Trevigiana lancia a sostegno del settore una campagna Compra e regala artigiano. «Facciamo degli acquisti responsabili - sottolinea Vendemiano Sartor, presidente provinciale dell'associazione della piccola impresa - compriamo dai produttori locali, dai negozi artigianali. È una scelta di qualità, che valorizza l'identità del nostro territorio. È una scelta responsabile perché in questo momento di difficoltà un acquisto si traduce in un gesto concreto di supporto agli imprenditori e ai loro dipendenti. E' una scelta che alimenta la filiera del commercio di vicinato. È una scelta che sostiene le nostre comunità. Questo Natale sarà senz'altro differente dai precedenti perché limitato nella convivialità e negli spostamenti l'invito è di ricostruire legami sociali anche attraverso l'acquisto di un prodotto o di un servizio artigiano». Secondo l'elaborazione condotta dall'organizzazione imprenditoriale, basandosi sui dati Istat dei consumi 2019 nel mese di dicembre, i trevigiani spenderanno buona parte del budget destinato ad acquisti per regali o per i pranzi delle festività, fino a Capodanno, in alimentari e bevande e in abbigliamento e accessori prodotti da ditte artigiane: le due voci rappresentano rispettivamente il 58,6% e il 17% del paniere natalizio, ovvero 254 su 337 complessivi. Ma di rilevo anche le spese per mobili e arredo (17 milioni di euro pari al 5%), articoli per la casa (9 milioni di euro), giocattoli e libri (16 milioni), beni e servizi per la cura della persona (41 milioni di euro, il 12%). Potenzialmente interessate ben 5.426 aziende trevigiane delle 30.016 venete (il 27,3% del settore provinciale ), con 20.045 addetti. «Dallo scorso febbraio le imprese ribadisce Sartor hanno lottato per difendere una cultura del lavoro e della sicurezza. Per questo Natale facciamo regali che valorizzino il patrimonio e la tradizione della cultura locale del fare. Scegliamo artigiano».

