L'invito della preside: «Ragazzi, manifestate»

L'INIZIATIVAMONTEBELLUNA Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha definito lo sciopero globale per il clima la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare. E proprio come delle lezioni, ma a cielo aperto, verranno considerate dal preside del Liceo Veronese di Montebelluna le manifestazioni di domani del movimento Fridays for Future che domani, in tutto il mondo e in tutta Italia, porteranno in piazza migliaia di studenti. Rosita De Bortoli, dirigente scolastico dell'istituto, ha sposato prima fra tutte la linea del...