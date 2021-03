L'INTERVISTA

VITTORIO VENETO «Nella seconda ondata abbiamo temuto il default per il numero di ricoveri nel Covid Hospital di Vittorio Veneto. Siamo arrivati al limite, ma siamo riusciti a gestire la situazione». A parlare è Pierferruccio Ballerini, direttore del dipartimento di Medicina interna di Vittorio Veneto. E ora si riparte. «In questo periodo su cinque ricoveri, tre o quattro provengono dall'area di Castelfranco e Montebelluna», rivela il primario. Il primo fronte è sempre quello del distretto di Asolo. L'Usl della Marca ha già previsto la riapertura di un reparto Covid al San Valentino di Montebelluna. Fatto sta che dopo l'ultimo picco, il Covid Hospital di Vittorio Veneto sta tornando progressivamente a riempirsi. Nel momento peggiore era complessivamente arrivato a contare il ricovero di 170 pazienti. Adesso, come indica il report regionale, si è già tornati a ridosso di quota cento: 7 in Terapia intensiva, 79 nei reparti ordinari e 15 nell'ospedale di comunità. E purtroppo il trend è in crescita.

Dottor Ballerini, com'è organizzato il Covid Hospital di Vittorio Veneto?

«Nei momenti di emergenza l'intera struttura è stata di fatto dedicata ai pazienti Covid positivi. Abbiamo attivato 14 posti letto in Terapia intensiva, 16 in area sub-intensiva, 119 in Medicina e negli altri reparti e 25 nell'ospedale di comunità. Attualmente non abbiamo ancora riattivato tutti questi letti. Ma si è sempre pronti».

Praticamente nei picchi dell'epidemia ci si è ritrovati a lavorare in un unico grande reparto.

«Il Covid Hospital è diviso per intensità di cure. Nel blocco operatorio ha trovato posto la Terapia intensiva. Quello delle degenze ordinarie è stato riconvertito in unità sub-intensive. E poi la Medicina, che ha colonizzato anche le corsie di altre unità, come Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria e Riabilitazione, per cure di tipo infettivologico e di supporto respiratorio. Poi a volte le cose dipendono anche da aspetti tecnici».

In che senso?

«In una corsia con 20 o 25 letti, ad esempio, la portata dell'ossigeno non è infinita. E noi ne abbiamo usato tantissimo. Con gli alti flussi si arriva anche a 50 o 60 litri al minuto. Questo tipo di ventilazione non invasiva è capace di garantire comunque uno stimolo polmonare per superare determinati momenti critici. Di conseguenza è stato necessario trovare soluzioni anche in base alla necessità di ossigeno di ogni paziente».

Come vengono curati i pazienti Covid positivi?

«Non ci sono farmaci specifici. Prima di tutto si ricorre appunto all'ossigeno. Il cortisone si è poi rivelato importante per ridurre le complicanze nella fase infiammatoria della malattia. E nell'ambito di un protocollo di studio è stata garantita la disponibilità del plasma iperimmune per i pazienti con determinate caratteristiche. Ci sono terapie diverse per le diverse situazioni cliniche».

La Terapia intensiva ha mai rischiato il tutto esaurito? «Siamo arrivati tra gli 11 e i 12 posti letto occupati su 14. In questa situazione la mortalità varia tra il 30 al 50%. Abbiamo cercato di ricorrere alla Rianimazione solo quando davvero necessario. Ci sono dei tabulati ad hoc con vari parametri che indicano all'anestesista quali pazienti potrebbero aver bisogno della Terapia intensiva. Questo facilita la comunicazione e, soprattutto, ottimizza nel migliore dei modi le tempistiche per un eventuale trasferimento».

