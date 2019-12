L'INTERVISTA

TREVISO Una vita sulle strade della Marca. A rilevare incidenti, a farsi torcere le budella quando si tratta di mortali e, magari, la vittima è un ragazzino. A cercare di erigere un muro tra quello che si vede di straziante, ai suoni, agli odori che i mortali si portano appresso e la propria vita personale. Ma lei, un equilibrio se lo è costruito. Un po' con l'esperienza e tanto con i consigli preziosi che il progetto ministeriale Chirone le ha regalato. Emanuela Miatello, vice della Polizia stradale di Treviso, in Polstrada dal 1997, ha anche un altro compito. È lei che, insieme ad alcuni colleghi, con tatto e profonda umanità comunica alle famiglie il decesso di un loro congiunto. E poi, con il passare del tempo, guida genitori, mariti, figli, tra gli ostacoli della burocrazia e le difficoltà a rimettere insieme i pezzi di una esistenza troncata.

Com'è il suo lavoro?

«Affascinante e terribile insieme. Treviso era una delle province più incidentate d'Italia a fine anni 90. Quanti incidenti ho rilevato personalmente. Un lavoro pesante. Alcuni miei colleghi avevano alle spalle 300 incidenti mortali rilevati in una carriera».

Con quali conseguenze emotive?

«Il bagaglio che ognuno di noi deve reggere alle volte è devastante. Soprattutto perchè non lo si capisce. C'erano poliziotti della stradale che dopo un mortale andavano a spararsi una colazione con 6 brioches. Hanno capito che non andava bene solo dopo che il Ministero ha attivato il progetto Chirone, dal più saggio dei Centauri, che ha misurato il disagio anche sulla necessità di addolcire una giornata troppo, davvero troppo, pesante. Oggi, al termine di un servizio su strada a rilevare un incidente mortale, dobbiamo compilare un questionario. È come un termometro che misura il nostro stato di disagio. Se le risposte indicano febbre abbiamo uno psicologo a nostra disposizione. E ci aiuta».

Quali altri risvolti ha il suo lavoro?

«Affrontiamo il dolore ogni volta che comunichiamo ai familiari il decesso avvenuto su strada di un loro congiunto. È una ferita che non si rimargina mai. Una volta, vent'anni fa, lo facevamo al telefono. Adesso sarebbe impensabile. Io stessa ho imparato dall'esperienza dei colleghi anziani, dalla pratica. Ma si improvvisava. Adesso, invece, ci insegnano cosa dire, come dirlo e con quali tempistiche. Il progetto Chirone, studiato da psicologi e Ministero, ci ha aiutato parecchio».

Qualche caso che ricorda più di altri?

«La mia memoria è una galleria di immagini indelebili. C'è la madre di un giovane morto in un incidente dopo essere sbandato che per anni mi ha telefonato, angosciata, chiedendomi perchè era successo. E, soprattutto, continuava a ripetermi che se lo avesse chiamato al telefono gli avrebbe salvato la vita. Oppure c'è la tragedia di un camionista morto nel bolognese bruciato nel suo camion. La moglie ha rifiutato di credere che suo marito fosse morto. Lo sto aspettando per cena, ora aprirà la porta di casa diceva. E i suoi cinque figli, tutti ormai adulti, erano smarriti come se si fosse spento il faro della loro vita».

L'approccio con i familiari è cambiato nel corso del tempo?

«Certo, è cambiato. Ricordo ancora un incidente in cui aveva perso la vita un ragazzo giovane. Era successo poco distante da casa e la mamma, quasi avesse avuto una premonizione, era corsa fuori ed era stata travolta da una scena straziante: suo figlio morto in mezzo alla via. È corsa su di lui, voleva sentirlo ancora caldo. E quando ho tentato di strapparla via, perchè la strada andava liberata, mi ha investito di insulti. Oggi ho strumenti in più per affrontare questi lutti, le lascerei più tempo, l'abbraccerei e la chiamerei per nome».

Cosa le ha insegnato questa lunga esperienza?

«Sono un po' psicologa nell'animo e ho imparato ad aiutare le famiglie. In molti mi ringraziano, anni dopo, quando ci vediamo nelle aule di tribunale per i processi penali o civili. Mi dicono che sono stata preziosa in quel periodo in cui la luce si era spenta. Per me, è il più bello dei regali».

Valeria Lipparini

