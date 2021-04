Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO Un super-test capace di dimezzare le operazioni necessarie per individuare i contagi da coronavirus. È il tampone di quarta generazione sperimentato nel centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso. Un due in uno: lo stesso tampone può dare una risposta immediata, fungendo da test rapido, e poi essere processato in biologia molecolare, per confermare un'eventuale positività. Lo strumento è già stato validato. E a...