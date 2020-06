L'INTERVISTA

TREVISO «Sia, chiaro: non indietreggiamo di un millimetro. E ai ragazzi dico: iscrivetevi, l'anno accademico 2020/2021 partirà regolarmente». Il governatore Luca Zaia accetta la sfida e rilancia. Il Governo conferma la decisione di impugnare la legge regionale che istituisce la facoltà di medicina a Treviso? Bene. Lui ribadisce la volontà di portare il caso fino alla Corte Costituzionale. E non blocca il progetto.

Governatore Zaia, è fallita la trattativa tra Regione e ministeri per evitare l'impugnazione della legge.

«Diciamo che si capiva fin dall'inizio come sarebbe andata a finire. Una decina di giorni fa il Consiglio dei Ministri decide di impugnare la legge. Da quando lo comunica ufficialmente ha otto giorno di tempo prima di dare il mandato ai legali. Ma ci convocano per trovare un accordo solo il giorno prima della scadenza dei termini».

E come lo interpreta?

«Che da parte loro non è che ci fosse tutta questa intenzione di mediare. Noi, la lettera con tutte le controdeduzioni, l'abbiamo mandata meno di 24 ore dopo la decisione del Consiglio dei Ministri. Tutta questa storia è una farsa e resterà come una macchia nella storia della facoltà di Medicina di Treviso».

Perché a Treviso la Facoltà di Medicina si farà.

«Certo. L'anno accademico partirà regolarmente. Avremo 60 matricole come previsto».

I nodi da risolvere, a questo punto davanti alla Corte Costituzionale, sono due. Il primo: i finanziamenti.

«Molto semplice. Parliamo di se milioni di euro da prelevare dal fondo Sanità regionale che ammonta a 9 miliardi e 600 milioni».

Per i ministeri quel fondo va utilizzato solo per le spese sanitarie.

«Qui sta il punto. Noi intendiamo come spesa sanitaria anche la formazione di medici e professionisti della sanità. L'emergenza Covid ci ha mostrato quanto abbiamo bisogno di queste figure. Per loro invece la spese deve essere strettamente sanitaria».

Due visioni diverse.

«Per me rientra nella spesa sanitaria anche la rilevazione della qualità dell'aria oltre alla formazione di alta qualità in ambito sanitario. Se invece intendiamo solo le spese legate ai ricoveri e agli esami, allora il discorso cambia».

Adesso deciderà la Corte Costituzionale.

«Rispetteremo il lavoro e la sentenza della Corte. Sarà una sentenza comunque storica, sia se ci dovesse dare ragione, sia se dovesse vederci soccombere, perché andrà comunque a chiarire come utilizzare quel fondo».

Se la Corte dovesse darvi torto, la facoltà di Medicina a Treviso sarebbe in pericolo?

«No. Vorrà dire che interverremo con risorse proprie. Ma la facoltà partirà come previsto. Inoltre ci vorranno mesi per avere una risposta».

Altro nodo: il numero delle matricole. Dal ministero vi accusano di aumentare i posti per una facoltà che invece è a numero chiuso.

«Questo progetto vede la Regione procedere accanto all'università di Padova. E per noi e per l'università un problema del genere non esiste».

Ma i posti a disposizione aumenteranno?

«No. Se poi vogliono mandare le guardie a contare gli studenti..A ogni modo il Governo può mettere fine a questo scontro istituzionale quando vuole».

Che idea si è fatto di tutta questa vicenda?

«Stiamo aprendo una facoltà in una città che conta già 8 reparti clinicizzati, con primari che sono docenti universitari. Stiamo realizzando un ospedale da mille posti letto. Attorno a questa struttura nascerà un campus universitario di altissimo livello. Mi sarei aspettato un plauso dal Governo, non queste resistenze».

Sessantasei sindaci trevigiani si sono schierati a suo sostegno

«Li ringrazio. Come ringrazio tutte le forze politiche: stanno sostenendo un progetto importante per la comunità».

A chi dice Zaia cerca solo consenso che risponde?

«Che se avessi lavorato per il consenso, avrei potuto dire per colpa del Governo blocco tutto. E avrei avuto tutti dalla mia parte. Invece vado avanti».

Paolo Calia

