L'INTERVISTA TREVISO Si presenta in giacca e cravatta, ma amerebbe forse di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Si presenta in giacca e cravatta, ma amerebbe forse di più la camicia a quadri da alpino. E il giubbotto di pelle, cassato però dal suo spin doctor perchè troppo renziano. Vive nel quartiere in cui è nato, San Paolo, periferia popolare a nord della città. «Un luogo dove la gente fatica e risparmia». Mario Conte si propone come il sindaco che abbatte le distanze, che vuole arrivare dritto al cuore della gente. Spontaneità ed empatia le sue armi. Mamma Luisa lo rimbrotta amorevolmente mentre mette a posto le foto,...