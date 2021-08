Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO Regola numero uno: al bancone per il caffè o lo spritz non serve il Green pass. Ecco tutti i si e i no legati all'entrata in vigore delle nuove regole. Da domani scatta l'obbligo di accesso ai pubblici esercizi con il Green pass. Ed è Dania Sartorato, fiduciario Fipe Treviso, a chiarire regole e divieti. «Ci sarà un po' di lavoro in più. Ma tutto purchè non si richiuda di nuovo» spiega. La Fipe aveva espresso...