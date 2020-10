L'INTERVISTA

TREVISO «Questi tamponi rapidi rappresentano un aiuto fondamentale alla sanità pubblica, alla sicurezza dei cittadini e salvano le scuole dal pericolo di blocco. E, me lo lasci dire, rappresentano anche la nostra salvezza». Roberto Rigoli, direttore del laboratorio di Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti i laboratori delle Usl venete, lo dice senza ironia. Il tampone rapido antigenico è, al momento, l'arma più potente per tenere a bada il Covid-19. E Treviso rappresenta la frontiera più avanzata sia nello studio che nella sperimentazione. Il primo banco di prova da lunedì: questi tamponi saranno a disposizione delle scuole trevigiane che ne faranno richiesta e nel giro di 15 minuti si saprà chi è positivo al virus e chi no.

Dottor Rigoli di fronte a un tampone rapido positivo che fate?

«La persona interessata sarà mandato a fare il tampone molecolare che ci confermerà la positività e ci dirà se si tratta di un virus a carica alta o bassa».

Perché dice che è la salvezza di voi microbiologi?

«Perché ci toglierà un grande mole di lavoro. Abbiamo passato mesi a esaminare migliaia di tamponi. Un lavoro immane: nel periodo più intenso del contagio andavamo a letto alle 2 di mattina e tornavamo a lavorare alle 7. Il tampone rapido invece ci concentra solo su chi è positivo. Ma questo non vuol dire che non saremo impegnati. Adesso usciremo».

In che senso?

«I miei tecnici accompagneranno i team creati per le scuole, dove ci sarà un infermiere per i prelievi e uno dei nostri per analizzare sul posto. Così il lavoro diventa più snello».

Perché questo tampone è così efficace?

«Perché cerca l'antigene, verifica al 99% se il virus c'è o se c'è stato. Ci dice subito se uno è positivo o meno. E poi, una volta passata l'emergenza Covid, sarà utile per altri studi, come cercare i marcatori cardiaci o influenzali. Uno strumento importante, fortemente voluto dal governatore Zaia».

Com'è stato vivere in prima linea l'esplosione della pandemia?

«Abbiamo passato tre fasi. La comparsa dei primi casi, ma non ci rendevamo ancora conto di cosa stesse accadendo. Poi la seconda fase, la più drammatica. È stato come essere investiti da un tornado: i contagi si moltiplicavano, i reparti si riempivano e la mole di lavoro per noi aumentava in modo sproporzionato».

Poi la terza fase.

«A giugno il numero di contagi è calato drasticamente. Non si trovava più un positivo. I reparti si sono svuotati. Però il lavoro per noi non è diminuito perché è stato deciso di fare monitoraggi a tappeto alla ricerca dei positivi. Quindi ci sono stati i tamponi su chi tornava dall'estero e sui turisti, sui dipendenti pubblici e le altre categorie».

E adesso?

«Adesso c'è il tampone rapido, approvato dalle autorità sanitarie nazionali. Un grande aiuto. Ma il virus sparirà».

Il suo è un augurio o una convinzione?

«Lo dice l'esperienza. Quando un virus fa il salto di specie come in questo caso ha una prima fase molto aggressiva. Poi si cominciano a sviluppare gli anticorpi e il virus cambia, si modifica. L'esperienza ci dice che o sparisce o si trasforma in una normale influenza. Lo abbiamo visto altre volte. Non so quando accadrà: ci vorrà un anno, forse due. Ma andrà così».

Sono migliorati i rapporti con il professor Crisanti?

«Ho rapporti buoni con tutti, non faccio polemiche. Sono un professionista che lavora sui dati. E a Crisanti continuo a proporre un confronto. Anzi, lo invito a venire nel mio laboratorio: mi piace giocare di squadra».

Crisanti aveva definito i test rapidi sciocchezze.

«Mah, io sono un microbiologo lui un epidemiologo. Ognuno ha il suo campo e dovrebbe badare a quello. Adesso questi test vengono riconosciuti dalla più alte autorità sanitarie, anche negli Usa. Ma non cerco polemiche, non mi interessano».

Lei è un grande sportivo. Ha avuto modo di coltivare le sue passioni in questo 2020 così disgraziato?

«Assolutamente no. Amo il kite.-surf. Una specialità bellissima: una tavola legata a una vela che tutti chiamano paracadute. Dal 2006 faccio parte di questa comunità di appassionati. Gente particolare, che passa la notte in tenda e si racconta le sue esperienze davanti a una birra. Un mondo diverso dal mio. Per questo mi piace».

È anche figlio d'arte.

«Mio padre, 96 anni ma ancora lucidissimo, è forse il più anziano microbiologo d'Europa. Non voleva nemmeno che facessi microbiologia perchè, diceva, aveva sbocchi limitati. Ma ho insistito. In questo 2020 avremmo dovuto festeggiare i 50 anni del laboratorio di Treviso e dell'associazione nazionale Microbiologi Clinici di cui è stato presidente. Avevamo organizzato degli eventi, mio padre avrebbe dovuto tenere un bel discorso. Invece niente. Ci rifaremo».

Paolo Calia

