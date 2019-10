CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO «Quando si è in emergenza non ci sono azioni positive o negative: bisogna rispondere all'emergenza». Angelo Lino Del Favero promuove la scelta della Regione di assumere medici laureati e abilitati, non ancora specializzati, per rispondere alla carenza di specialisti negli ospedali. «Allo stesso tempo, però, va rivisto il percorso universitario di formazione dei medici, prevedendo l'iscrizione libera e lasciando che sia la stessa scuola a fare selezione - specifica - in più, c'è l'occasione per ripensare il rapporto...