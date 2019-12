L'INTERVISTA

TREVISO Quando nel 1999 prese tre mesi di aspettativa per una parentesi da funzionario sindacale, Mauro Visentin non poteva pensare che vent'anni dopo avrebbe guidato la Cgil della Marca. «E' come sedersi su un enorme frullatore» scherza (ma nemmeno troppo) oggi che deve guidare i 78mila iscritti trevigiani. «Un numero importante, fondamentale. Sono loro che permettono al sindacato di fare il proprio dovere, cioè tutelare i lavoratori».

Che rapporto hanno i trevigiani con il sindacato?

«Il sindacato è un punto di riferimento. Tentiamo di rispondere anche a cose che non ci competono. Anni fa, un operaio africano ventenne arrivò da noi perchè non trovava più la moglie. Era disperato. Ci mobilitammo in tanti cercandola in giro per gli ospedali. Poi lei si fece viva e disse che se ne era semplicemente andata per tornare a casa sua. Una vicenda simbolica al di là del suo epilogo: per lui noi da allora siamo la sua famiglia, ci informa di ogni cambiamento nella sua vita».

Lei è arrivato a Treviso nel 2006: come è cambiata la Cgil nella Marca?

«La storia del sindacato è stata da sempre collegata alla sinistra ma oggi non è difficile trovare iscritti che votano Lega. Anzi, capita spesso di trovarsi ad assistere lavoratori con scelte politiche non configurabili nel centrosinistra. Questo perchè la Cgil è obiettiva e resta nel merito delle questioni. Non a caso non abbiamo fatto sconti a nessun governo, d'altronde non è compito del sindacato sostituirsi alla politica».

Un esempio?

«Molti anni fa mi trovai a difendere un operaio a cui era stata fatta una contestazione per una mancanza nel luogo del lavoro. A un certo punto mi disse di essere di Forza Nuova, rimasi sorpreso ma ovviamente lo aiutai ugualmente. La nostra logica ideale è antifascista e proprio per questo aiutiamo tutti i lavoratori indipendentemente dalle ideologie».

Questo territorio è famoso per l'attaccamento al lavoro. E' ancora così?

«Sì, anche troppo. E spesso i lavoratori sbagliano».

In che senso?

«Penso a quell'azienda in cui la Finanza scoprì una doppia contabilità. Faceva molto nero, anche con la complicità degli operai, che sapevano e tacevano per qualche euro in più. Ora quegli operai stanno pagando un prezzo altissimo, raggiunti da salate cartelle esattoriali che molti stanno ancora finendo di saldare a rate. Serve cambiare l'approccio e far capire che la legalità è fondamentale».

Le crisi, ferite del territorio?

«Beh, se pensiamo alla Monti pensiamo a una realtà importante per il Trevigiano e riassume la storia di questo territorio, dalle grandi imprese ai piccoli laboratori diffusi: partì nel 1911 e fece grande il tessile assieme a Benetton e Marzotto. Erano in mille a lavorarci e sono rimasti in 250, comunque non pochi da far restare a casa».

Un modello produttivo quello delle imprese a conduzione familiare al suo tramonto?

«Piccolo è bello oggi non può più funzionare. Nelle aziende a conduzione familiare di una volta non distinguevi l'operaio dal titolare, tutti uniti dallo stesso attaccamento al lavoro, tutti una grande famiglia. Ricordo una sera in cui andai a trovare un'amica operaia in un piccolo laboratorio. La trovai a casa che stava ritessendo delle maglie che avevano dei difetti ma dovevano essere consegnate la mattina seguente. Si era portata a casa il lavoro per grande senso di responsabilità: ecco, i lavoratori come lei hanno fatto grande questo territorio. Ma oggi non può essere più così».

Monti, Stefanel i nodi da sciogliere. Ma la Marca non è solo questo..

«No, assolutamente. Penso alle eccellenze come Texa, 3B, le grandi aziende del legno e anche a Electrolux. Certo, il 2020 non sarà facile perchè abbiamo meno strumenti, meno ammortizzatori, ma non vedo all'orizzonte grandi crisi in provincia».

Come è essere segretario generale della Cgil?

«E' come sedersi su un frullatore. Non avevo messo in conto questa esperienza: ti misuri con questioni complesse, con le aspettative per il futuro dell'associazione, dei lavoratori e dei cittadini. Però è molto coinvolgente e quando non è terrorizzante è pure molto bello».

Valentina Dal Zilio

