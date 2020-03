L'INTERVISTA

TREVISO «Purtroppo la situazione è seria anche da noi. Pensavamo di ricoverare malati da portare alla dimissione, ma ieri notte abbiamo avuto i primi due decessi». Il direttore amministrativo dell'ospedale San Camillo, suor Lancy Ezhupara, racconta come la struttura di viale Vittorio Veneto sta vivendo queste ore concitate. Precisando che gli eventuali pazienti affetti dal Covid- 19 che saranno trasferiti andranno in reparti specifici con percorsi e personale dedicati. I luoghi comuni dell'ospedale sono oggetto di particolari procedure di sanificazione continue nell'arco della giornata. I vertici del San Camillo si sono subito detti disponibili ad alleggerire il Ca' Foncello. «In questo difficile momento d'emergenza, pur consapevoli della complessità dell'infezione e della relativa gestione, di concerto la direzione amministrativa e sanitaria, abbiamo accettato da subito la richiesta. Come operatori sanitari, è nostro dovere mettere a disposizione della comunità quanto necessario per uscire presto dall'emergenza e assicurare le cure a chi ne ha bisogno».

Quattro giorni di lavoro, 26 ricoverati e due decessi. Come è nato questo piano d'emergenza?

«Quindici giorni fa abbiamo dato all'Usl la nostra disponibilità. Purtroppo i malati che sono arrivati sono quasi tutti in condizioni gravi».

Il trasferimento dei pazienti Covid-19 è iniziato venerdì. Quanti sono attualmente i ricoverati?

«Sono arrivati a scaglioni di 5 per giorno. Attualmente siamo a 26 pazienti. Purtroppo stanotte ci sono stati due decessi».

Qual è l'età media dei degenti che arrivano da voi?

«Elevata. Oltre i 75 anni. Molti di questi provengono da case di ricovero. Alcuni dalla casa di riposo di Casale sul Sile».

Che tipo di disponibilità di posti letto avete dato al Ca' Foncello?

«Possiamo arrivare a 120. In teoria le persone appena uscite dalla terapia intensiva. Poi ovviamente abbiamo dato disponibilità ampia: l'Usl invia chi ritiene debba stare qui».

Come avete isolato il reparto Covid-19?

«Abbiamo creato un ingresso esclusivo per le ambulanze da via della Liberazione. Poi abbiamo blindato tutto il secondo piano, quello destinato all'attività chirurgica. C'è un ascensore dedicato e l'ala sud tutta per ai pazienti con coronavirus. Abbiamo posizionato i pazienti nella chirurgia oncologica, poi utilizzeremo l'area chirurgica del primo piano e infine, se dovesse servire, il terzo piano».

Come separate i Covid dagli altri pazienti?

«Non hanno fisicamente la possibilità di vedersi o incontrarsi. Sono in due ali diverse della struttura. La zona Covid è sigillata».

Quanto personale medico avete messo a disposizione?

«Per i numeri attuali ci sono due medici, due infermieri, due oss e un'ausiliaria. I medici che destiniamo al reparto Covid sono internisti, anestesisti e qualche chirurgo»

Avete avuto indisponibilità?

«Abbiamo fatto molte riunioni: l'angoscia è umana, la paura di trattare pazienti con questa patologia anche. Però nessuno si è rifiutato. Gli anestesisti hanno dato adesione immediata. Noi mettiamo a disposizione del personale tutti i presidi necessari».

Riuscite a dare notizie ai familiari?

«In un primo momento, prima del decreto, avevamo messo a disposizione una stanza in cui poterli incontrare singolarmente. Purtroppo i familiari dei nostri degenti sono tutti in quarantena o ricoverati, o addirittura in terapia intensiva. Io stessa chiamo le famiglie. E insieme a me il medico di turno quando stacca alle 14. Cerchiamo di informarli quotidianamente».

Nel caso di peggioramenti che necessitino l'intubazione, avete respiratori in dotazione?

«Disponiamo di 6 respiratori di emergenza. La scorsa settimana abbiamo implementato il nostro impianto di ossigeno per essere più efficienti. Ma l'accordo con l'Usl prevede che noi non ci occupiamo della terapia intensiva. Nel caso di peggioramento il paziente viene riportato al Ca' Foncello o è lo stesso ospedale a fornirci il respiratore. Perchè i 6 di emergenza andrebbero preservati per le nostre esigenze extra Covid-19»

Come sono stati complessivamente questi primi quattro giorni?

«Dico la verità, duri. Speravamo di portare i pazienti verso la dimissione e invece sono arrivati casi gravi, tutti con pluripatologie come i due anziani deceduti nelle scorse ore».

Elena Filini

