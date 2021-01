L'INTERVISTA

TREVISO Oltre all'imperversare della pandemia, un altro pericolo (a sua volta, in parte legato alle conseguenze del virus) incombe sulle imprese trevigiane. A lanciare l'allarme è Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno. «Mi preoccupa molto afferma - la tenuta finanziaria del sistema economico, in particolare per i vincoli sempre più stringenti imposti dalla Bce. Sono regole tarate su imprese di dimensioni, fatturato e patrimonializzazione che non sono quelle tipiche italiane e venete: il nostro modello è anomalo nel contesto europeo».

Si riferisce alla nuova definizione di default, in base alla quale, dal primo gennaio, sono stati ridotti tempi e importi arretrati perché un creditore venga considerato inadempiente, e ad altri vincoli sul credito?

«Sì. In questo momento le imprese hanno bisogno di liquidità, perché in molti casi hanno visto diminuire o addirittura azzerarsi gli incassi. Per giunta ci sono diverse scadenze fiscali: alcune sono state rinviate, ma questo non risolve la questione. Le banche, però, con queste nuove regole, devono adottare criteri più rigidi per l'erogazione del credito. E il debito pubblico italiano non permette interventi sostanziosi di sostegno, come avvenuto in altri paesi. Ora la situazione è congelata da moratorie e ammortizzatori, ma prima o poi le somme dovranno essere tirate: c'è una quota di aziende, soprattutto dei settori più colpiti come il commercio, l'alberghiero, la ristorazione, che rischia così di saltare. O di finire in mano alla criminalità».

Che 2020 è stato per l'economia della Marca?

«Uno degli anni più difficili dopo il miracolo economico veneto, se non dal dopoguerra. Eravamo in ripresa dopo la crisi del 2008 e, nonostante le cassandre, il modello Nordest aveva saputo adeguarsi: le prospettive di crescita erano buone, il Covid ha bloccato tutto».

Qual è stato l'impatto sul piano economico?

«Ci sono più problemi: i mancati consumi interni a causa della pandemia, le minori esportazioni sempre per il virus, ma anche il rallentamento della produzione per la filiera corta, ovvero la difficoltà di approvvigionamento o l'indisponibilità di pezzi e componenti provenienti dall'estero, a causa del blocco dei flussi internazionali. Questo ha costretto a fermarsi anche aziende che, in teoria, avrebbero potuto continuare a lavorare».

Quanto può costare il Covid al nostro sistema produttivo?

«Tra stop, personale fermo, merce stoccata, ha aggravato i costi di produzione tra il 20 e il 30%».

Ci sono però anche imprese e comparti che stanno andando bene.

«Penso alle realtà dell'agroalimentare, soprattutto se fornitrici della grande distribuzione, o naturalmente quelle specializzate in attrezzature sanitarie. E il settore del mobile e della casa, fino a poco tempo considerato un malato cronico. Ma anche i negozi di vicinato, dove sono presenti, sono stati riscoperti, e dove non ci sono, si è capito quanto vale averne uno sotto casa».

Cosa servirebbe alle imprese?



«Molto più di tanti aiuti a pioggia, servirebbe una seria politica di investimenti e di sostegno all'economia con le risorse del Recovery plan, una riforma fiscale, dell'energia, del costo del lavoro, per permettere di produrre qui alcuni componenti che, come si diceva, oggi vengono realizzati all'estero perché altrimenti sarebbero fuori mercato».

Come Camera di commercio avete appena lanciato un bando per il digitale.

«È una leva di cui approfittare: l'economia del futuro sarà strettamente legata all'innovazione e alle tecnologie digitali. Certo è ben difficile applicarle, se in molte aree del paese, anche nel nostro territorio, la banda larga è un miraggio. Come possiamo competere con i nostri concorrenti? Così rischiamo di avere una Ferrari, ma di dover correre su una strada sterrata».

