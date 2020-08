L'INTERVISTA

TREVISO «Non mi piacciono i processi sommari. E nemmeno chi tenta di cavalcare queste situazioni». Il prefetto Maria Rosaria Laganà questa volta fa veramente poco per nascondere la propria irritazione. La questione Serena, il focolaio di Covid scoppiato dentro il centro d'accoglienza, sta diventando terreno di scontro politico e la sorte dei ragazzi ospitati viene utilizzata come clava con cui abbattere l'avversario. Il prefetto non si mette in mezzo, ma pone dei paletti per chiarire quanto sta accadendo. E ne ha un po' per tutti.

Prefetto, com'è la situazione nell'ex caserma?

«Sicuramente seria. E la stiamo gestendo».

La Nova Facility dice che è tutta colpa di dieci facinorosi che hanno impedito la corretta applicazione delle norme di sicurezza. E che più volte è stato chiesto di allontanarli ma senza successo.

«Così viene chiamato in ballo l'unico soggetto che ancora non aveva ricevuto critiche, la magistratura. Ma l'argomento dei facinorosi non regge: c'erano anche durante il lockdown ma non è mai successo niente. E poi non sono più dieci ma sette, tre siamo riusciti ad allontanarli».

I residenti, al di là delle polemiche, hanno paura del contagio.

«Nessuno uscirà da quella caserma fino a quando non risulterà negativo al tampone, poi gli verrà fatto un esame per valutare gli anticorpi. Il presidio di sicurezza di polizia e carabinieri è confermato almeno fino a fine mese».

Ma il pericolo di contagio?

«L'ex caserma è blindata, nessuno si può avvicinare ai ragazzi e loro non possono uscire. E i positivi, per fortuna, sono tutti asintomatici. Così pericoli di contagio non ce ne sono».

Il gestore è al centro di critiche feroci. Avete riscontrato delle mancanze?

«L'unico ente che può giudicare l'operato di chi gestisce il centro è la Prefettura, quindi noi. E abbiamo chiesto al gestore tutta una serie di documenti e spiegazioni che poi vaglieremo accuratamente e con tutta calma».

Si potrebbe arrivare alla revoca della gestione?

«La revoca presuppone gravissimi inadempimenti, come non aver dato da mangiare ai richiedenti asilo. Non mi pare sia questo il caso. Ci possono essere altre mancanze eventualmente da sanzionare. Appureremo se poi le sanzioni vanno date al gestore o a chi è ospitato».

C'è chi però condanna le condizioni in cui versa l'ex caserma.

«Da quando sono qui ho io, le porte dell'ex caserma sono sempre state aperte. Bastava chiedere e si poteva andare a verificare con i propri occhi la qualità dell'accoglienza. Mai detto di no a nessuno».

Quindi?

«Quindi, se qualcuno aveva qualcosa da ridire poteva farlo. L'amministrazione comunale è entrata e ha visto, più volte. E ci ha chiesto di organizzare dentro l'ex caserma un dormitorio, inizialmente previsto fino a febbraio e poi tenuto aperto anche oltre. Ritengo quindi che le condizioni interne siano state ritenute più che accettabili. Se c'erano lamentele da fare, le si potevano fare anche prima».

È il sistema dell'accoglienza nelle caserme che viene messo in discussione. Riprende fiato chi invoca l'accoglienza diffusa.

«Sì, mai io non ho mai avuto la fila di sindaci fuori dall'ufficio pronti a propormi soluzioni alternative. Mai. Anzi, noi prefetti ogni volta che abbiamo cercato di portare qualche richiedente asilo da altre parti, abbiamo sempre trovato resistenze fortissime. Non apprezzo chi cavalca queste situazioni».

Le critiche arrivano anche da chi è uscito dal circuito dell'assistenza, come la Caritas.

«Un anno e mezzo fa sono venute meno quelle organizzazioni che gestivano i piccoli centri. Non hanno partecipato al bando perché i 20 euro proposti non erano ritenuti sufficienti per dare dei servizi. Quindi, chi faceva accoglienza non per fini di lucro ha lasciato. Chi invece lo faceva per lavoro ha accettato di prendere meno e di continuare a fornire il servizio. E senza di loro non avremmo saputo come fare».

Treviso sta pagando questa situazione anche da un punto di vista turistico: la gente a paura e non viene nella Marca.

«La situazione è gestita bene. Anche Venezia e Verona sono vuote. Purtroppo stiamo scontando un'annata particolare, tutti quanti».

