L'INTERVISTATREVISO Non è possibile bloccarla definitivamente. Il puntuale tracciamento dei casi, però, consente di proteggere i cittadini, prima con gli isolamenti e di pari passo con le vaccinazioni. È questo, in sintesi, l'architrave del programma di monitoraggio della variante Delta del Covid, così come delle altre mutazioni del virus, sviluppato dal centro di Microbiologia di Treviso. «La variante Indiana è più contagiosa fino al...