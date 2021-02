L'INTERVISTA

TREVISO «Le vaccinazioni anti-Covid per gli insegnanti e per il personale scolastico sono fondamentali. L'Usl ha avviato un'operazione straordinaria. Tutti quelli che lavorano nel mondo della scuola possono chiedere di ricevere l'iniezione: docenti, supplenti, collaboratori scolastici, amministrativi, tecnici e così via. Sono 16mila persone. La scelta è libera: non sono previste sanzioni. Ma la prima adesione è già stata altissima. Speriamo si continui così. Riuscire a vaccinare tutti nel giro di alcune giornate sarebbe davvero un ottimo risultato». A parlare è Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso. La due giorni di vaccinazioni per il personale scolastico inizia proprio oggi: si parte nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, per poi continuare per l'intera giornata di domani, dalle 8 alle 20. Sono oltre 10mila gli operatori del mondo della scuola che hanno già dato la disponibilità a essere convocati per una seduta vaccinale. Gli appuntamenti vengono successivamente fissati via mail. In questi due giorni verranno vaccinati 5.188 docenti: 3.108 oggi e 2.080 domani. I centri di riferimento sono i quattro già usati per gli ottantenni: il Bocciodromo di Villorba, il centro culturale di Riese Pio X, il Palaingresso Fiere di Godega Sant'Urbano e l'ex Foro Boario di Oderzo. Poi l'azienda sanitaria organizzerà almeno altre due giornate dedicate alla vaccinazione del resto del personale scolastico.

Dottoressa Sardella, nel giro di poche ore l'Usl ha raccolto oltre 4mila adesioni tra gli insegnanti e gli addetti delle scuole. Adesso si è già saliti a più di 10mila. Se l'aspettava una risposta del genere?

«Il personale scolastico attendeva con ansia la possibilità di vaccinarsi contro il coronavirus. Si era capito che l'Usl stava facendo tutto il possibile per cercare di ridurre i tempi. Nasce da qui il boom di iscrizioni. È un bel risultato. Il vaccino rappresenta l'unica via per far diventare la scuola un luogo ancora più sicuro, rendendo le attività in presenza più serene e riducendo i timori per possibili contagi».

Qualcuno solleva delle perplessità sulla scelta di usare il vaccino AstraZeneca per il personale scolastico con meno di 65 anni (la soglia è stata alzata rispetto a quella iniziale di 55 anni). Da alcune parti viene reputato non così efficace rispetto ad altri sieri.

«Cominciamo dicendo che tutti i vaccini a disposizione sono stati testati e autorizzati. Per il resto, ci rimettiamo alle autorità sanitarie. L'Usl valuta ogni singolo caso prendendo in considerazione età, condizioni ed eventuale presenza di patologie».

Com'è la situazione dei contagi da Covid nelle scuole a tre settimane dalla riapertura delle superiori? A livello generale si era arrivati a 82 classi in quarantena o monitoraggio, per poi scendere a 58, stando all'ultimo report, tra le quali 13 superiori.

«Ad oggi l'andamento dei casi di positività sembra stabile: non abbiamo segnalazioni di picchi o di focolai anomali in ambito scolastico. Come tutti, però, sappiamo che c'è il rischio, anche legato alle varianti, di una ripresa dei contagi. L'attenzione all'interno degli istituti resta altissima. Non si può abbassare la guardia».

Dal 5 marzo le superiori potranno alzare la quota degli studenti in presenza dal 50 al 75%. Per la Marca vuol dire tornare a muovere 30mila ragazzi al giorno. Si va in questa direzione?

«Al momento praticamente tutte le scuole sono pronte ad aumentare la percentuale della didattica in presenza, sempre se i numeri dell'epidemia lo consentiranno. Ci sono alcuni aspetti organizzativi da valutare, anche in relazione alle capacità del sistema di trasporto pubblico (ad oggi autobus e corriere non possono essere caricati oltre il 50% dei posti omologati, ndr). Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura. In questo contesto, all'inizio della settimana ci sarà un confronto sia con i presidi che con Mom per valutare le possibili soluzioni».

Mauro Favaro

