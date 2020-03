L'INTERVISTA

TREVISO «Le regole ci sono e vanno rispettate, no ai sotterfugi. Le sanzioni? Se motivate, ci saranno». Il prefetto Maria Rosaria Laganà non gira molto attorno alla questione. Il decreto che impone la zona rossa a tutta la Marca c'è e va rispettato. Non ci sono alternative. Quindi: gli assembramenti sono vietati e sarebbe bene evitare stare in luoghi troppo affollati all'aperto, anche se nessuno - a meno che non sia in regime di quarantena - potrà mai essere sanzionato per una passeggiata in Restera. Ma ogni movimento deve essere giustificato, motivato. Altrimenti si rischia anche una denuncia penale.

Prefetto Laganà, che fare in giorni come questi?

«Essere ligi, pazientare, capire il momento, adeguarsi a quelle che sono le prescrizioni, rifuggire dalle interpretazioni sgattaiolanti. Questo periodo passerà e passerà prima se saremo tutti allineati».

I cittadini chiedono di tutto, anche se possono uscire per una semplice passeggiata.

«Si oscilla tra quesiti che non hanno motivo d'essere perché la legge è chiara per quanto riguarda la libertà di movimento in vari casi, tutti bene indicati. Penso ai motivi di salute o di lavoro. E poi ci sono quesiti più pretestuosi, evidentemente segno dei tempi di una società che non riesce a fare sacrifici e a fare a meno di qualche cosa».

Il rischio è che, tra provincia e provincia, ci siano interpretazioni diverse.

«Stiamo cercando delle linee d'interpretazione che siano uniformi. In questo caso, abbiamo l'esigenza di dare un'interpretazione che possa essere condivisa anche dagli altri territori per evitare discriminazioni. E ci stiamo arrivando».

Farete dei controlli sul rispetto delle direttive?

«Certo. Ci saranno i controlli di sempre, ma tenendo conto delle nuove evenienze. Prima avere un localo affollato non era un problema, oggi è una situazione che può comportare la violazione delle norme e, in quanto tale, potrà essere sanzionata. Non ci sarà nessun accanimento ma nemmeno, come dire, nessun vogliamoci bene perché non è questo il momento».

E per gli assembramenti all'aperto?

«Non c'è nessun obbligo di domiciliazione delle persone, a parte quelle che hanno problemi di salute e che sono sotto osservazione. Ma sarebbe buona norma, anche se non c'è nessuna legge che lo possa imporre, che ognuno si cautelasse evitando di stare troppo vicino a un altro o di respirarsi in faccia. Piccole cose. Poi è chiaro che nessuno si deve chiudere in casa, la legge non lo prevede».

Esempio pratico: domenica pomeriggio la gente si è riversata nei parchi, lungo la Restera, nei posti all'aperto.

«Non ci sono sanzioni perché, ripeto, non è previsto che la gente non esca di casa a parte chi non può farlo per motivi di salute. Per il resto bisogna evitare gli assembramenti».

Farete controlli lungo le strade?

«Ci saranno. E chi pensa di ignorali verrà sanzionato. E potrebbe esserci una conseguenza di carattere penale. Quindi bisogna capire se vale la pena rischiare».

Ci saranno posti di blocco?

«Si parla sempre di posti blocco come se fossero chissà cosa. Ci saranno dei controlli. E come normalmente si colpisce chi va troppo veloce o ha alzato troppo il gomito, così si andrà a colpire che non ne ha motivo per muoversi. C'è l'autocertificazione, è vero, ma dopo verranno fatte ulteriori verifiche».

Secondo lei si arriverà fino al 3 aprile o queste direttive potrebbero essere ritirate prima?

«Non ho elementi per dirlo, Bisogna andare avanti fino a quando saremo veramente convinti di esserne usciti. Magari pazientando anche qualche giorno in più, ma almeno avremo la sicurezza di esserne usciti bene per consentire a tutti di riprendere la vita normale. Penso soprattutto alle attività economiche, quelle che sono più in difficoltà»

Per le merci, invece, nessuna limitazione.

«Possono circolare. C'è stata un'ordinanza che ha precisato l'interpretazione autentica di quella parte del decreto. L'unica parte, ma forse la più importante».

Paolo Calia

