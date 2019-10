CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO La Sovrintendenza ha dato il suo assenso: ieri sono ufficialmente iniziati i lavori in via XX settembre per il nuovo negozio Tezenis nello spazio dell'ex Stefanel. Apertura probabile: Natale 2019. «L'intervento più consistente- spiega Michele Vettori, proprietario del franchising trevigiano- consiste nel portare le vetrate avanti, fronte passeggio, in modo da guadagnare spazi utili». Nuovi spazi per il celebre franchising di intimo, resi necessari dall'impossibilità di rinegoziare il canone d'affitto nella vecchia sede...