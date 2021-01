L'INTERVISTA

TREVISO «La situazione resta complessa, ma finalmente possiamo parlare anche di speranza, cosa che fino a un mese fa non si poteva fare». Antonio Farnia, 64 anni, direttore dell'unità di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Treviso, indica uno spiraglio di luce nell'epidemia da coronavirus. Ieri nella Marca sono emersi 844 nuovi contagi. E purtroppo sono mancate 17 persone colpite dal Covid. Per fortuna, però, non ci sono solo questi dati. Dopo aver toccato il picco di 50 posti letto occupati, il numero dei pazienti Covid ricoverati nelle Terapie intensiva è sceso a 40. Ieri sera, poi, si è arrivati a contare 484 persone nei reparti ordinari degli ospedali trevigiani: 42 in meno rispetto al giorno prima. E solo nell'ultima giornata 1.713 cittadini si sono negativizzati.

Dottor Farnia, qual è l'andamento dei ricoveri in Terapia intensiva?

«Negli ultimi giorni c'è stato un miglioramento. I numeri sono ancora piccoli. Però registriamo due o tre dimissioni al giorno, verso la Pneumologia e poi i reparti ordinari, che ci fanno ben sperare. Non solo a Treviso, vediamo qualche posto libero in più anche negli ospedali di Vittorio Veneto, Montebelluna e Conegliano. Ad oggi sono molto più felice rispetto alla fine dell'anno scorso».

La gravità della malattia è cambiata?

«Sono sempre polmoniti molto serie. Ci sono stati momenti, però, nei quali non vedevamo vie d'uscita. Adesso possiamo parlare di una sopravvivenza anche di oltre il 60% in Terapia intensiva. Capovolgerei il discorso rispetto alla mortalità: molte persone non sarebbero sopravvissute senza la Terapia intensiva».

La preoccupa il ritorno sui banchi degli alunni di asili, elementari e medie?

«Un po' di preoccupazione c'è. Anche se ho notato con soddisfazione che almeno le superiori per ora restano in didattica a distanza. Tra una quindicina di giorni, intanto, vedremo gli effetti delle vacanze di Natale e del Capodanno».

Oggi ci sono contagiati tra il personale della Terapia intensiva?

«Mancano tre medici e alcuni infermieri. Ma continuiamo a tener duro grazie al fatto che molti neo-specialisti ci hanno onorato della loro presenza. Abbiamo detto che la gente è stanca. Ma anche noi siamo stanchi. Quando andiamo a casa sogniamo quello che facevamo due anni fa. Per questo è fondamentale il vaccino: senza, non ne usciamo».

Lei è stato tra i primi a vaccinarsi il 27 dicembre, giorno di apertura della maxi campagna. Com'è andata?

«Non ho avuto alcun tipo di disturbo. Io, da ultra 60enne, confesso che ho paura di prendere questa malattia. Sono una persona a rischio. Posso già immaginare il percorso. Per questa ragione sono assolutamente felice di aver fatto la prima dose e attendo con ansia la seconda. Non significa ancora poter ridurre l'attenzione, ma almeno si è consci che sicuramente c'è un certo grado di protezione».

Si aspettava un'adesione oltre il 94% negli ospedali?

«Sono molto contento. Ho assistito in prima persona alle vaccinazioni e non ci sono state reazioni immediate. Al massimo qualche piccolo fastidio come cefalea, un po' di febbre e un po' di dolore al braccio, come succede con quasi tutti i vaccini. È passato un messaggio di civiltà. L'Usl ha messo in piedi un'organizzazione puntuale».

Teme che possa prendere forma una terza ondata mentre deve ancora finire la seconda?

«Il vaccino è l'unica cosa che in questo momento può fare la differenza. L'alternativa, in proiezione, è il lockdown, come a marzo e aprile, cosa che mi pare molto difficile con l'umore che c'è in giro».

Quando pensa potremo iniziare ad abbandonare le mascherine?

«Vedremo tra l'autunno e l'inverno prossimi. Se a fronte di un alto numero di vaccinati ci saranno pochi casi, che non svilupperanno malattie gravi, allora si potrà iniziare a ridurre l'attenzione. Ma questo lo si capirà solo analizzando l'andamento nei prossimi mesi».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA