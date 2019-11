CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA TREVISO La centrale operativa è pronta, i software aggiornati, le attrezzature e i mezzi pronti per essere eventualmente utilizzati. E gli uomini? Una settantina sono già schierati ma altri sono già in pre allerta e le forze in campo potrebbero superare il centinaio. E' questo, in sintesi, il piano predisposto da Prefettura e comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso per contrastare gli effetti dell'ondata di maltempo che è in arrivo nella Marca e preoccupa non poco, alla luce di quanto avvenuto nella serata di...