L'INTERVISTA TREVISO L'opposizione, che pure non ha mancato di riservarle degli

L'INTERVISTATREVISO L'opposizione, che pure non ha mancato di riservarle degli elogi, ora la marca stretto per il triplo forfait al ruolo di manager dei Musei e per i numeri della mostra su Leonardo. Ma lei, fedelissima del sindaco Conte, con cui condivide la passionaccia per la città e l'operatività h 24, non indietreggia. «Mi sono dedicata completamente a Treviso, sono vicina alla gente, ho portato contatti, eventi e prospettive per la città. Capisco le critiche, rientrano nella dialettica politica. Ma io vado dritta per la mia strada»....