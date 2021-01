L'INTERVISTA

TREVISO L'esercito di vaccinatori anti-Covid è pronto. L'Usl ha messo a punto un nuovo sistema: le equipe specializzate sono state integrate con personale aggiuntivo arruolato da altri reparti e servizi degli ospedali e delle strutture territoriali, già formato durante il programma antinfluenzale proprio in vista della maxi campagna contro il coronavirus. Il fulcro delle attività sarà nei palazzetti dello sport del trevigiano dove da febbraio, dopo il personale sanitario e gli anziani e gli operatori delle case di riposo, si inizierà a vaccinare contro il Covid l'intera popolazione, partendo dalle persone con più di 80 anni, che sono oltre 50mila. Il mondo della scuola però dovrà attendere. «Al momento non è la priorità, prima vengono sanitari, anziani, forze dell'ordine e disabili. Per la vaccinazione di massa abbiamo sperimentato una nuova organizzazione affiancando al personale esperto anche personale non esperto, che però ha imparato a vaccinare», spiega Anna Pupo, 58 anni, direttrice del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. Il 18 gennaio la dottoressa si sposterà a San Donà, dove guiderà il servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Usl 4 Veneto Orientale. Il trasferimento è stato posticipato proprio per consentirle di disegnare le linee della campagna anti-Covid nel trevigiano. E ora si è pronti.

Dottoressa Pupo, quando si potrà iniziare a tirare il fiato?

«Il primo traguardo coincide con una copertura generale del 65%. Non cambierà tutto nel giro di un paio di mesi. Bisogna continuare a rispettare le misure di prevenzione. La strada, però, è giusta. Il vaccino riuscirà a fermare la pandemia da coronavirus: non c'è alcun segnale che possa funzionare poco o non funzionare».

Si riuscirà a vaccinare la popolazione senza sosta?

«La nuova organizzazione moltiplica le forze. A breve bisognerà vaccinare tantissime persone in poco tempo: con il nuovo sistema basteranno un paio di vaccinatori in ogni grande struttura per coordinare il personale aggiuntivo. L'importante è che continuino ad arrivare le dosi. Sulle vaccinazioni di massa Treviso è sempre stata capofila. Vado via tranquilla».

A proposito, come mai cambia proprio adesso?



«La scelta risale a qualche mese fa. In prospettiva, vorrei poter concludere la mia carriera a Treviso. Gli ultimi dieci mesi di pandemia sono valsi dieci anni, sia come fatica che come gratificazione per l'alto livello di collaborazione. Oltre al servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, comunque, anche nell'Usl 4 darò un contributo nell'organizzazione della campagna vaccinale anti-Covid».

Quali sono i passi individuati nel piano vaccinale per il trevigiano?

«Stiamo vaccinando il personale sanitario, le persone fragili e gli anziani e gli operatori delle case di riposo. In tutto circa 30mila persone. Le dosi stanno progressivamente arrivando. La macchina si sta muovendo molto bene. Non si può accelerare ulteriormente. Ad oggi ogni vaccino ha nome e cognome. E non bisogna scordare che una volta completato il primo giro, si deve ricominciare per il richiamo. Ci sarà il vaccino per tutti, ma bisogna attendere. Almeno fino a quando non arriverà un vaccino che prevede una sola dose: sarà una cosa grandiosa».

Quando toccherà alle altre categorie? Ad esempio, gli insegnanti?

«Intanto si protegge il personale sanitario perché, oltre a essere quello più esposto, deve curare i pazienti. E le case di riposo, dove ci sono le persone più fragili. La pianificazione è corretta. Oggi gli insegnanti non sono una priorità. Capisco che tutti vorrebbero essere protetti, ma prima bisogna concludere al meglio l'operazione tra il personale sanitario e nelle rsa. Di seguito, ci sono categorie di lavoratori di primario interesse: le forze dell'ordine, chi si occupa di trasporti essenziali, i farmacisti e così via. Per poi passare immediatamente alle persone con disabilità, con malattie croniche gravi e agli anziani, partendo dagli over 80 e a scendere in base all'età, comprendendo qui gli insegnanti. Su questo fronte, ho contribuito a produrre il nuovo protocollo per le scuole: mettendo in quarantena l'intera classe dopo il primo caso di positività, si evitano focolai scolastici».

Nell'ultimo periodo nel trevigiano si sono visti ancora picchi da quasi mille nuovi contagi al giorno. Il tracciamento funziona anche con tali numeri?



«La fase di prevenzione oggi è ancora più importante. Se si arriva a quasi mille nuovi contagi al giorno, è molto difficile. In questa situazione, però, bisogna avere cento tracciatori esperti per spezzare le catene di contagio. Abbiamo visto che il lockdown taglia la testa al toro. Ma è chiaro che si porta dietro altri problemi. Senza il lockdown, il tracciamento deve essere fatto al meglio, almeno per un altro po' di mesi».

Mauro Favaro

