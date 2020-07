L'INTERVISTA

]TREVISO «L'autostrada A27 deve diventare gratuita. E non solo nel tratto trevigiano, di cui si parla ormai dalla notte dei tempi, ma lungo tutto il tracciato, compreso quello bellunese». Il governatore Luca Zaia rilancia un tema da sempre all'ordine del giorno nell'agenda politica trevigiana e veneta: la liberalizzazione dell'autostrada più importante della regione, che attraversa il cuore produttivo di un'area che comprende Venezia, Padova, Treviso e Belluno. E lo fa all'indomani della ri-nazionalizzazione della rete autostradale, conseguenza inevitabile dopo l'accordo che prevede la graduale uscita del gruppo Benetton dalla gestione, che tornerà a essere pubblica.

Governatore Zaia, si parla di rendere gratuita la A27 praticamente da quando è stata realizzata. Perché adesso sarebbe il momento giusto per farlo?

«Perché il Governo, che è sempre stato proprietario delle reti autostradali solo che prima le dava in gestione a terzi, adesso ritorna a esserne anche il gestore. Un'opportunità unica, da sfruttare. Sono da sempre favorevole alla A27 gratuita, ora si può fare».

E perché prima non era possibile?

«Era più complicato. Il Governo doveva fare i conti con un gestore e con degli accordi messi nero su bianco. Con dei contratti. Liberalizzare un tratto di autostrada voleva dire trovare una contropartita da un'altra parta. Non era una cosa semplice».

Per alcune forze politiche, come Pd e Movimento 5 Stelle, questa operazione bisognava farla molto prima.

«Adesso tutti quelli che per anni ci hanno dato lezioncine sulle autostrade, dicendo che con una gestione pubblica si potevano anche eliminare i pedaggi, che ci hanno attaccato sulla Pedemontana facendo intendere che senza Zaia sarebbe stata gratuita, hanno la possibilità di dimostrarcelo, di passare dalle parole ai fatti. Ma non lo dico per sfida. Ripeto: per me la A/27 è da liberalizzare».

Soprattutto il Pd, in special modo quello trevigiano, si è sempre battuto per questa opzione, per rendere la A27 gratuita. Adesso è d'accordo anche lei?

«Non adesso, ma da quando ero presidente della Provincia. Al Pd comunque dico una cosa: governa il paese dal 12 novembre 2011, con un'unica parentesi di poco più di un anno. Adesso che il Governo ha avviato la ri-nazionalizzazione delle rete autostradale non ha nemmeno più il problema di dover trattare con il gestore, cosa in passato mai capitata. Il Pd fa parte del Governo: lo faccia».

Per anni il dibattito politico su questo punto è stato accesissimo.

«Per anni, in realtà, ci hanno accusati di voler difendere Benetton. Non abbiamo mai difeso nessuno, ma solo detto che i contratti firmati vanno rispettati. Adesso le cose sono diverse, il quadro è totalmente cambiato. La questione della concessione è una sorta di Big Bang che consente di forgiare una realtà nuova. È un'opportunità da cogliere. E chi è al Governo adesso ha tutte le possibilità per farlo».

A Treviso la liberalizzazione della A27 viene sempre indicata come l'alternativa migliore per non fare l'ultimo tratto di Terraglio Est.

«Il Terraglio Est si farà: ormai l'iter progettuale e burocratico sono praticamente conclusi e manca poco per partire con i lavori. Poi si potranno ipotizzare bretelle di collegamento tra le varie parti del territorio e l'autostrada resa gratuita».

Perché è così importante togliere i caselli dalla A27?

«Parliamo di un'autostrada che è una sorta di tangenziale per una delle aree più produttive della regione. Liberalizzandola potremmo sgravare dal traffico pesante la rete stradale ordinaria, obbligando i camion a percorrerla. Poi il gestore, in questo caso il Governo, dovrà progettare collegamenti per facilitarne l'accesso».

Potrebbe essere un vantaggio anche per la sicurezza?

«Lo sarà. La A27 libera alleggerirà la pressione sulla Pontebbana, una delle strade con la più alta incidentalità in Italia. E sarebbe un vantaggio evidente anche per l'economia e per l'ambiente visto che andrebbe a ridurre i carichi di traffico sulle altre strade».

Lei pensa a un'autostrada tutta libera, dall'inizio alla fine, mentre normalmente ci si riferisce solo al tratto compreso tra Preganziol e i confini trevigiani...

«E perché? Se la si rende gratuita, dovrà esserlo dall'inizio alla fine. E sarà anche un impulso per il turismo visto che faciliteremo ai turisti l'arrivo sulle nostre montagne. L'autostrada, come tutti ricordano, nasce monca: arrivati a Belluno il tracciato avrebbe dovuto proseguire fino a Monaco di Baviera per realizzare quella Venezia-Monaco che non è ancora stata fatta».

