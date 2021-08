Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO In cattedra e al lavoro a scuola con il Green pass. A dire sì all'obbligo delle vaccinazioni per tutti i docenti e il personale scolastico con il ritorno a settembre in classe per poter consentire il rientro di tutti gli alunni in presenza è la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Treviso, Barbara Sardella. Dopo il rush finale di ieri a Roma che ha visto alla cabina di regia il premier Mario Draghi, il...