L'INTERVISTATREVISO «Imbarazzante e raccapricciante». Sono le parole scandite dal governatore Luca Zaia davanti alla decisione del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di bloccare il master plan per lo sviluppo dell'aeroporto di Treviso a un passo dal traguardo, rispendendolo alla commissione nazionale per la valutazione dell'impatto ambientale. Adesso si riparte con le valutazioni nonostante il doppio via libera tecnico che il progetto da 53 milioni di euro, studiato per arrivare a 22.500 voli all'anno, aveva già ottenuto dalla stessa...