L'INTERVISTA TREVISO «Il nuovo progetto Urbecom non è il solito tavolo congiunto: per la prima volta in maniera chirurgica c'è la volontà di ridisegnare uno sviluppo commerciale per la città. Definendo vie e quadranti, necessità e categorie merceologiche. Trovando all'interno di Ascom chi voglia investire, contrattando con il Comune canoni d'affitto. La disposizione dei negozi nei centri commerciali non è casuale. Useremo questo tipo di indirizzo anche per la città». Federico Capraro, nuovo presidente Ascom, viaggia sulla stessa...