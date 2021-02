L'INTERVISTA

TREVISO Il dramma di un anno di Covid sta tutto in un dato: a Treviso città, nel 2020, ci sono stati 1207 decessi contro i mille dell'anno prima. Duecentosette vittime in più, circa il 20%. E il Covid c'entra. Lo dice espressamente il sindaco Mario Conte: «Magari non sono tutti morti di Covid, ma questo incremento è un segnale da sottolineare. Duecento morti in più nonostante il rispetto delle regole e i divieti. Non oso pensare cosa sarebbe successo se non ci fossero state le restrizioni». Un calvario. Il sindaco non intende abbassare la guardia e per il fine settimana, se l'affollamento dovesse essere eccessivo, è pronto chiudere nuovamente il Calmaggiore contingentando gli ingressi. Esattamente come accaduto lo scorso Natale.

Sindaco, sabato torneranno le transenne in centro storico?

«I dati che teniamo sotto controllo sono l'aumento dei contagi e dei ricoveri. Appena aumentano dobbiamo intervenire».

E se in centro c'è troppo folla?

«Siamo pronti a chiudere. Detto che sabato scorso c'è stata tanta gente ma non così tanta come a Natale, appena ci renderemo conto che per le vie non ci saranno le condizioni per rispettare le distanze di sicurezza tra una persona e l'altra, interverremo con le transenne».

La nuova ordinanza che obbliga a consumare solo al tavolo non è piaciuta a pub, osterie e ristoranti.

«Dice? Io ho avuto riscontri positivi. Tanti gestori sono d'accordo. Preferiscono qualche consumazione in meno piuttosto che tornare in zona arancione. Ringrazio il governatore Zaia, sempre pronto ad ascoltare e a confrontarsi col territorio».

Ormai stiamo arrivando a un anno di emergenza Covid. Che periodo è stato?

«Faticoso. Primo abbiamo dovuto affrontare la paura per la pandemia, poi l'incertezza per il futuro. I sindaci hanno fatto gli equilibristi. Hanno rassicurato le comunità cercando di metterle in sicurezza».

Ai sindaci è stata chiesta severità ma anche comprensione.

«Più che altro abbiamo dovuto subire le scelte di Roma: una volta ci veniva detta una cosa, subito dopo un'altra. Alla fine siamo stati noi a dover spiegare alla gente se poteva andare a lavorare o dal barbiere, uscire o stare a casa. Sono stati mesi di grande pressione».

Quanto è costato un anno di Covid al Comune?

«Tra minori entrate e spese circa 12 milioni di euro. Poi 9 gli abbiamo recuperati grazie a contributi e aiuti governativi. Diciamo che ci attestiamo attorno ai 3 milioni di perdita secca».

E il 2021?

«Purtroppo non è finita. Sicuramente dovremo fare i conti con altre minori entrate, Non sarà un anno semplice, ma ci saranno risvolti importanti. E nel 2022 torneremo protagonisti».

Siamo in zona gialla, ma l'emergenza continua.

«Ci attendono ancora mesi duri, ma conto che col vaccini e con l'avvicinarsi della stagione calda il virus attenui la sua forza».

Lei è stato il primo a imporre la mascherina anche all'aperto.

«È stata una scelta azzeccata. E penso che dovremo abituarci alla mascherina, la terremo ancora per un bel po'».

Tanti giovani in giro per la città con in mano bicchieri di spritz, hanno riproposto il problema dell'aggregazione.

«I ragazzi sono stati costretti a rinunciare alla scuola, alla socialità. Vogliamo dare delle alternative per non trascorrere il tempo solo tra un locale e l'altro e penso che sport e cultura, come iniziative per la musica, possano essere soluzioni adatte. Per questo abbiamo investito sul parco sportivo all'Eolo, frequentatissimo, e ne realizzeremo altri».

Quale è stato il momento più duro?

«Il primo lockdown totale e le ultime settimane. Il virus ha iniziato a colpire chi ci sta vicino: l'assessore Manera è stato contagiato e ha passato un brutto periodo; abbiamo pianto la scomparsa del papà dell'assessore Schiavon e della mamma di Mauro Michielon e un nostro consigliere è in gradi difficoltà. Non sono giorni facili».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

