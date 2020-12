L'INTERVISTA

TREVISO «I sindaci devono prendere coraggio, firmando anche provvedimenti di chiusura se serve». Il prefetto Maria Rosaria Laganà parla chiaro e chiede ai primi cittadini di «uscire dell'equivoco»: per fermare i contagi, rallentare ulteriormente una curva che sta frenando, bisogna intervenire sulle passeggiate in piazze e vie del centro. E i sindaci hanno il potere di firmare i provvedimenti di chiusura, cosa che nella Marca ancora nessuno ha fatto. E oggi il prefetto ha convocato il tavolo sicurezza proprio per affrontare il problema degli assembramenti.

Prefetto Laganà, che misure servono?

«Nei negozi, nei locali al netto di qualche caso isolato, le misure di sicurezza funzionano. Ora il problema, guardando cosa è accaduto soprattutto nell'ultimo fine settimana, riguarda più la passeggiata in città. Va regolamentata».

Come?

«Lo valuteremo nel tavolo sicurezza di domani (oggi ndr). Posso immaginare controlli ancora più puntuali. In giro per l'Italia alcune città hanno introdotto dei sensi unici nei percorsi pedonali. Ho convocato il sindaco di Treviso e dei centri maggiori: il problema riguarda più loro. Ma conto di trovare dei consigli che poi possano essere applicati da tutti».

I sindaci però hanno il potere di chiudere fette delle loro città.

«Sì. E se ritengono che alcuni luoghi siano troppo affollati, dovrebbero farlo. Gli invito ad avere più coraggio. A uscire dall'equivoco. Anche se poi la cosa migliore è il buon senso di ognuno: se vedo un luogo affollato non ci devo andare a prescindere dal divieto».

A Treviso, a parte chiudere, cosa farebbe?

«Bisogna parlarne col sindaco. Posso anche pensare, per esempio, a una piazza dei Signori che accessi e uscite ben definite in modo da contingentare il numero di persone al suo interno. Un po' come avviene per i negozi quando si aspetta fuori. Ma sono solo pensieri, ipotesi. Ne discuteremo al tavolo».

Perché ritiene simili provvedimenti necessari?

«Perché la curva dei contagi starà rallentando, ma siamo ancora in mezzo al guado. I dati restano comunque preoccupanti al punto che in alcuni comuni, come Cavaso, si sta procedendo a screening di massa. L'attenzione va mantenuta alta».

Ma limitare l'accesso al centro a dicembre, nel periodo dello shopping natalizio, rischia di avere conseguenze non da poco per i commercianti.

«Stiamo facendo tutti tanti sacrifici, compreso rinunciare alla passione per lo sci o ad andare nella seconda casa. Sarebbe singolare rinunciare alla montagna per evitare il Covid e poi contagiarsi per una passeggiata in Calmaggiore. E adesso abbiamo davanti 4-5 fine settimana in cui prestare molta attenzione».

E a Natale e Capodanno?

«Ritengo che la cosa migliore sia restare a casa con la propria famiglia e pochi congiunti e godersi quei momenti in tranquillità. Anche solo stando sul divano a poltrire».

Restano aperti vari fronti, come quello della scuola.

«Sì. Non penso sia saggio riaprire per pochi giorni prima di Natale. Si creerebbero più problemi che altri. Meglio programmare bene una riapertura a gennaio».

Il nodo resta sempre il trasporto pubblico: servirebbero più autobus per il trasporto degli studenti?

«Potrebbe essere una soluzione, anche se più autobus poi vorrebbe dire anche più traffico. Magari si potrebbe lavorare sugli orari di entrata nelle scuole pensando a una flessibilità maggiore».

Ne parlerà con la Mom e i presidi?

«Le riunioni in questo periodo sono molto complicate. Comunque, si: ne parleremo. Vedremo quali saranno le disposizioni a livello centrale e poi contro di incontrare la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Sardella».

Non sarà semplice armonizzare le esigenze di tutti gli istituti scolastici.

«No, ma se la riapertura della scuola sarà il 7 gennaio, abbiamo tutto il tempo. Ovviamente bisogna tenere ben presente l'autonomia scolastica, individuare gli istituti con maggiori criticità perché non è che tutti abbiano gli stessi problemi».

Paolo Calia

