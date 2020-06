L'INTERVISTA

TREVISO «I positivi sono pochissimi. E non sviluppano praticamente più polmoniti. Molti, in realtà, potrebbero non essere nemmeno veri positivi. La carica virale è sempre più bassa. Tanto che potrebbero non essere neppure contagiosi». Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i centri del Veneto, non si lancia in previsioni impossibili, ma fotografa la situazione attuale. Negli ospedali della Marca non c'è più nessun paziente ricoverato positivo al Covid-19. Chiarire il perché è il prossimo passo. La Microbiologia si sta muovendo in tal senso. E parallelamente si prepara ad affrontare un'eventuale ritorno del coronavirus tra l'autunno e l'inverno. Nelle prossime ore verrà attivata la nuova macchina da mille tamponi al giorno. Grazie al sistema pool, che garantisce più processi contemporaneamente, a Treviso si potrà arrivare fino a 5mila esami al giorno. E di seguito entrerà in funzione un altro strumento per individuare in un colpo solo sia il Covid-19 che i virus responsabili della normale influenza.

Dottor Rigoli, si può chiarire se le persone con bassa carica virale sono o meno contagiose?

«Andremo a verificare proprio questo seminando il virus su colture cellulari. Vedremo se crescerà. Abbiamo già indicazioni di casi estremamente limitati. Quel che è certo è che oggi nemmeno i pazienti anziani che sono positivi sviluppano più la polmonite bilaterale interstiziale. Ci sono anche persone con più di 95 anni che restano positive ma senza sintomi. Dopo i dati che abbiamo raccolto, cercheremo la controprova in presa diretta. Ci tengo a dire che io ho semplicemente sollevato delle questioni. Chiedo a tutta la comunità scientifica di lavorare assieme per dare risposte concrete».

In base a questo, potrebbero essere allentate le misure di precauzione?

«Per ora le manterrei. Di pari passo con la raccolta dei dati, però, le rivedrei adeguandole all'andamento reale. Può essere in positivo, quando le cose vanno bene, come ora, ad esempio togliendo le mascherine e riducendo le distanze tra i tavoli. Ma anche in negativo, riprendendole in caso di necessità. Vanno modulate in base alla situazione. Servono ulteriori dati. Ormai, però, sono passati ben più di 14 giorni rispetto a molti assembramenti che abbiamo visto nei locali e sulle spiagge. E non c'è stata epidemia».

Come mai, invece, in altre parti del mondo non rallenta? «Probabilmente perché in altre parti c'è un tipo di virus che ancora infetta».

Farete un sequenziamento genetico del Covid-19 per capire se è cambiato?

«Sì. Abbiamo tutti i tamponi risultati positivi durante l'emergenza. Andremo a prendere quelli di marzo, il picco massimo, e quelli dopo l'inizio di giugno. Il confronto sarà tra questi».

Come si spiega quanto accaduto nell'ex caserma Serena?

«Ci sono stati due casi positivi, tra l'altro subito guariti. Se fosse successo tra febbraio e marzo, appunto, con ogni probabilità sarebbero state contagiate tutte le oltre 350 persone che fanno riferimento alla struttura».

Si può prevedere se ci sarà una seconda ondata di Covid-19 tra l'autunno e l'inverno?

«Al momento no. Io non dico che in autunno non ci sarà un ritorno del virus. Dico che adesso è andato giù. E che se anche andassimo in lockdown per tutta l'estate, massacrandoci dal punto di vista sociale ed economico, questo non ci metterebbe al riparo da un'eventuale seconda ondata in autunno. Bastano tre persone con alta carica, magari provenienti dall'estero, per far nascere nuovi focolai».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA