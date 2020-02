L'INTERVISTA

TREVISO «I contagi da influenza stagionale sono in costante ascesa. Non è ancora stato raggiunto il picco massimo: arriverà nelle prossime due settimane. Anche se la campagna è ormai conclusa, continuiamo a consigliare di vaccinarsi contro l'influenza a tutte le persone rientranti nelle categorie considerate ai rischio: quelle con più di 65 anni e quelle che già convivono con altre patologie». L'invito arriva direttamente da Roberto Rigoli, primario dell'unità di Microbiologia dell'ospedale di Treviso, una delle più grandi d'Italia. L'incidenza dell'influenza è in crescita: solamente la settimana scorsa sono stati contagiati poco meno di 7mila trevigiani. E si stima che alla fine dell'epidemia saranno state colpite quasi 100mila persone nella Marca. Fino a questo momento sono state distribuite in tutto 133mila dosi di vaccini. Le stime dicono che c'è stata una copertura che sfiora il 60 per cento tra le persone a rischio. L'incremento rispetto all'anno scorso è di circa il cinque per cento. Bene ma ancora non benissimo. La quota considerata ideale è del 75 per cento e l'Usl della Marca ora punta ad arrivare almeno al 65. Per poi continuare a salire. La campagna per il vaccino antinfluenzale si è ufficialmente chiusa con la fine di gennaio, ma l'azienda sanitaria è sempre pronta a rispondere a tutte le richieste.

Dottor Rigoli, qual è la situazione in questo momento?

«Per la prima volta i diversi tipi di influenza si sono presentati nello stesso momento: i virus H3N2 e H1N1 dell'influenza A e quello dell'influenza B. Solitamente si diffondevano con tempistiche diverse: prima la A e poi la B. Quest'anno, invece, le cose sono andate diversamente: sono arrivati contemporaneamente».

Il vaccino contro l'influenza può riguardare in qualche modo anche il nuovo coronavirus cinese?

«No, sono due cose distinte. Le persone anziane e quelle con altre patologie, però, possono ancora mettersi al riparo da gravi complicanze legate all'influenza stagionale».

E gli altri cittadini?

«Tutti possono chiedere di vaccinarsi contro l'influenza. Però arrivati a questo punto bisogna tener conto che gli anticorpi hanno bisogno di un paio di settimane di tempo dal momento dell'iniezione per svilupparsi al meglio. Prevediamo che la stagione dell'influenza vada definitivamente a scemare all'inizio di marzo. Vaccinarsi adesso vorrebbe dire coprirsi per un mese e mezzo».

Martedì scorso purtroppo è mancata una bambina di dieci anni a causa di una rarissima complicanza cerebrale legata proprio all'influenza stagionale.

«Per quanto riguarda la bambina, il riscontro diagnostico ha confermato l'encefalopatia necrotizzante acuta, su base metabolico-immunomediata, emersa come complicanza neurologica post-infettiva. L'avevamo subito ipotizzata. E purtroppo è stato così. Si è trattato di una complicanza rarissima: la letteratura scientifica ha descritto solo cento casi del genere in tutto il mondo».

Poche settimane prima una complicanza aveva colpito anche una signora di Vittorio Veneto.

«Sì, una signora di 60 anni, già colpita da altre patologie, ha sviluppato una complicanza da influenza. In questo caso c'è stato l'intreccio di due virus: all'A-H3N2 dell'influenza stagionale si è aggiunto un Rhinovirus, responsabile di sindromi simil influenzali. Ora, comunque, la signora è fuori pericolo».

E avete registrato altre forme gravi?

«No, al momento non abbiamo avuto altri casi gravi legati all'influenza stagionale».

