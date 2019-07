CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO «Ho avuto il piacere di incontrare il rettore di Padova. Ho così potuto apprendere del grande interesse che l'università ha per Treviso. E ho colto la disponibilità a far crescere l'offerta universitaria nel nostro territorio, cosa per cui noi diamo la massima collaborazione. Abbiamo quindi un obiettivo in comune e questa è già un'ottima partenza». Mario Conte guarda con grande interesse agli sviluppi del polo universitario cittadino, operazione che ritiene fondamentale per lo sviluppo della città.Sindaco Conte,...