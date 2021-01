L'INTERVISTA

TREVISO «Grazie al vaccino potremo uscire da questa epidemia nel giro di due o tre mesi. C'è una combinazione di fattori: le persone che si vaccinano si aggiungono a quelle che hanno già contratto il coronavirus. Va tenuto conto, infatti, che i casi di reinfezione sono pochissimi a livello mondiale. Io mi sono vaccinato perché sono convinto che così questo virus andrà via. E con lui se ne andranno anche tutti i vari virologi dalle trasmissioni televisive per tornare nei loro laboratori, lasciando respirare i cittadini». Parla così Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i laboratori del Veneto. Lui si è vaccinato ieri, attorno a mezzogiorno, nella sala convegni del Ca' Foncello. È stato tra gli ultimi dell'unità di Microbiologia, che ha visto un'adesione totale.

Dottor Rigoli, come si è sentito dopo l'iniezione?

«Non ho avuto alcun tipo di problema. Nemmeno dolore al braccio. Quando sono rientrato a casa mi sono concesso i miei 45 minuti abituali di ginnastica: dopo il vaccino non mi sono sentito debilitato».

L'adesione tra il personale del Ca' Foncello ha superato il 92%. Alcune perplessità sono arrivate solo da chi si è appena messo alle spalle l'infezione da Covid.

«Si, ma il vaccino non ha controindicazioni. Anzi, può fungere quasi da richiamo. L'importante è che non ci siano sintomi. Cosa che di fatto vale per tutti i vaccini».

È davvero convinto che si stia iniziando a scrivere la parola fine per quanto riguarda l'epidemia?

«Le abbiamo provate tutte. Abbiamo esplorato qualsiasi tentativo per bloccare i contagi. Il vaccino è l'ultimo baluardo».

Avrebbe preferito scegliere un vaccino diverso rispetto a quello Pfizer-Biontech?

«No, non ci sono differenze che definirei sostanziali. L'obiettivo ora è vaccinare tutti il prima possibile».

Lo renderebbe obbligatorio? «Si procede con la libera scelta. L'importante è dare le giuste informazioni, contrastando anche le fake news che girano sui social. Solo così una scelta è veramente libera».

Lei oggi è uno dei primi riferimenti nella lotta contro la diffusione del Covid. Come in tutto, ci sono onori e oneri. Come ha preso le battute su di lei che fa Maurizio Crozza quando imita il presidente Zaia?

«Crozza è una persona intelligente. Le accetto con serenità. Le prime imitazioni di Zaia mi hanno fatto ridere. Poi, se fossi un coautore della trasmissione, gli suggerirei solo di non esagerare nel dipingere un atteggiamento confusionario. Perché così facendo si allontana dalla persona. Detto questo, sulla satira non deve mai esserci nessun tipo di censura».

Non le ha dato fastidio nemmeno il riferimento a sua madre, nato dagli auguri per il compleanno che le ha fatto Zaia in conferenza stampa?

«No, ho sorriso. Come ha fatto mia mamma, che ha 94 anni, è lucida, continua a guidare la macchina e adora andare ad Asiago».

Si stupisce nel vederla citato così tanto anche in televisione?

«In realtà credo che in generale la gente sia stanchissima di vedere i virologi che vanno in televisione e sentenziano quello che bisogna fare, quello che non bisogna fare e come sarà il futuro. La satira per fortuna decomprime questa presenza, che ormai è veramente pesante.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA