L'INTERVISTA TREVISO Gian Paolo Gobbo scarica Giancarlo Gentilini: «Da tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Gian Paolo Gobbo scarica Giancarlo Gentilini: «Da tempo è fuori dalla Lega», sentenzia. Non fuori in senso stretto: lo Sceriffo è ancora ben dentro il partito. Quel fuori va invece intenso come non più in sintonia con un Carroccio diventato grande e governato da dinamiche nuove. Gobbo non parla mai a caso, se non vuole dire una cosa non la dice. Ma questa volta è diverso e pesa bene le parole. Le critiche mosse da Gentilini pubblicamente con un intervista televisiva ad Antenna Tre sia al segretario Matteo Salvini per...