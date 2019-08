CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO «Elaborare un pantone Treviso? Questo forse no. Ma dare forza al colore e capire non si tratta di un vincolo ma di una valorizzazione, questo si». Col colore si possono fare utili rivoluzioni nelle città. Anche low budget. Così Treviso avrà per la prima volta una strada/laboratorio: una via del centro storico diventerà il luogo in cui sperimentare il piano colore dell'area entro le Mura. Marco Pagani, presidente dell'Ordine degli Architetti di Treviso illustra il Piano del Colore, il protocollo che dovrebbe dare...