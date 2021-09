Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO «Dobbiamo iniziare ad affrontare il problema. L'atteggiamento di questi ragazzi non può essere ricondotto solo alle famiglie. Parliamo di centinaia di giovani. Sono troppi per ridurre tutto a problemi familiari. C'è dell'altro. E dobbiamo lavorare per capire». Il prefetto Maria Rosaria Laganà tira le somme di un pomeriggio strano, sospeso tra la tensione per risse annunciate e sventate e l'immagine di una città...