L'INTERVISTA

TREVISO C'è un tempo di pace dove il lavoro, pur intenso, si svolge secondo binari dettati da consuetudini e regole ben oliate. E c'è un tempo di guerra dove i ritmi sono invece scritti dalle emergenze, in questo caso il Covid-19. Con chiamate che, negli ultimi mesi, sono aumentate in modo esponenziale. A spiegarlo la dottoressa Marialuisa Ferramosca, che dirige la centrale operativa del Suem di Treviso.

Dottoressa Ferramosca, quante chiamate registrate al giorno?

«In media, nei giorni normali, sono circa 300, di queste 150-180 generano un intervento. Significa che alla chiamata segue l'invio di un'ambulanza con personale medico al domicilio del paziente».

Cosa è cambiato negli ultimi mesi?

«Il lavoro è stravolto perchè alle normali 300 chiamate al giorno si aggiungono le telefonate con pazienti che lamentano problemi legati al coronavirus. Tanto per dare una misura del problema le dico che a ottobre registravamo 20-30 telefonate al giorno in più che davano corso a una quindicina di interventi. A novembre, siamo passati a 40-50 telefonate al giorno legate al virus, mentre a dicembre veleggiamo sulle 60-80, delle quali ben 50-60 finiscono col ricovero in pronto soccorso. Quindi le chiamate al giorno sono lievitate a 400».

Quali le novità rispetto alla prima ondata epidemica?

«In marzo, con il lockdown erano praticamente cancellati incidenti stradali, infortuni sul lavoro e domestici. Eventi traumatici che si erano azzerati e che invece, adesso, pesano sul bilancio complessivo».

Nella squadra di infermieri addetta a parlare con i pazienti è cambiato qualcosa?

«Abbiamo rivisto l'organizzazione. Ai 3 infermieri presenti per ogni turno di giorno e ai 2 di notte che restano operativi come al solito, abbiamo aggiunto un medico che interviene quando si ha a che fare con pazienti Covid. È il medico che decide se il malato può essere seguito da casa con l'ausilio del dottore di base e del personale Usca, oppure se il malato deve essere inviato al Pronto soccorso per sintomatologie che richiedono un intervento tempestivo come, ad esempio, la difficoltà respiratoria. Dobbiamo evitare il crollo del sistema sanitario attribuendo a ciascun malato il livello ottimale di cura».

La situazione operativa del Suem come si presenta?

«Il lavoro è intenso, ma non siamo sotto assedio anche perchè il personale che lavora al Suem è motivato e quando si presenta qualche problema si offre spontaneamente per coprire gli eventuali buchi. Siamo in 97 tra medici, infermieri, oss, autisti, soccorritori ed equipaggio di volo. Una squadra che sa come muoversi».

Contagi Covid tra il personale?

«Devo dire, con orgoglio, che durante il primo lockdown nessun medico, nè operatore del Suem ha contratto il virus. Adesso, invece, sono in 4 ad essersi ammalati, tutti già tornati al lavoro. Ma il contagio non è avvenuto al lavoro, dove rispettiamo tutte le misure previste, dalla mascherina al distanziamento, quanto piuttosto da parenti che si sono contagiati, come figli o genitori. Questa è la prova migliore per dimostrare che le protezioni sanitarie sono fondamentali per evitare il virus. Noi siamo abituati a lavorare protetti perchè quando non c'era il Covid ci misuravamo comunque con malattie altamente contagiose e il Covid non ci ha colti impreparati».

C'è qualcosa che la preoccupa?

«Onestamente devo dire che non c'è ancora un calo dei contagi, anzi noi osserviamo addirittura una crescita. È la conseguenza diretta di una certa mancanza di collaborazione da parte della popolazione che sembra aver abbassato le soglie di difesa e, quindi, di consapevolezza che il rischio di ammalarsi è reale. Fa impressione vedere gli assembramenti dei fine settimana in centro perchè ne pagheremo il prezzo e sarà un prezzo salato».

Valeria Lipparini

