L'INTERVISTA

TREVISO C'è tanta tecnologia ma anche tanto cuore e tanta testa dietro a ogni intervento di soccorso. «Bisogna prendere la scelta giusta in tempi rapidissimi, perché l'efficacia dell'intervento sta tutta nei primi minuti» spiega Sara Polo, infermiera del 118 di Treviso con alle spalle 17 anni di esperienza sul campo. Ogni giorno la sala operativa del Suem gestisce circa 600 chiamate, praticamente il doppio rispetto a 20 anni fa. E non capita di rado che una telefonata ... ti salvi la vita, prima ancora dell'arrivo effettivo di medici e infermieri. Spesso, in caso di ostruzioni alle vie respiratorie, di nascite premature in automobile sulla via dell'ospedale o di attacchi di cuore improvvisi, sono state le indicazioni al telefono degli operatori del 118 a fare la differenza, perchè capaci non solo di fornire le informazioni necessarie per effettuare una manovra disostruttiva o un massaggio cardiopolmonare, ma anche di infondere sicurezza e fiducia in chi materialmente effettua il soccorso, magari sotto choc, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. «Per essere efficaci - sottolinea Sara Polo - bisogna fare diverse domande, per individuare dolori e sintomi e delineare il grado di gravità e urgenza. È l'unico modo per dare una risposta adeguata».

E cosa succede se dall'altro lato della cornetta c'è un bambino?

«I bambini sono i più bravi in verità, non hanno pregiudizi a differenza degli adulti, che si irritano se fai qualche domanda in più. E invece quelle domande sono fondamentali per gestire al meglio il soccorso».

Come si fa a chiedere a una persona sotto choc di intervenire?

«Le chiamate spesso avvengono in circostanze tragiche, e la bravura dell'operatore sta nel prendere in mano la situazione. Se ci si trova nelle condizioni di dover fare intervenire l'interlocutore, bisogna infondergli fiducia per effettuare alcune manovre di rianimazione».

Manovre che in quei secondi sono fondamentali ...

«Certamente, specie se parliamo di soffocamenti o attacchi cardiocircolatori. Mantenere il battito del paziente, in modo che il sangue continui a raggiungere il cervello, può salvare una vita».

C'è qualche episodio particolare che le viene in mente?

«Ne accadono tutti i giorni, davvero. Ma mi è rimasto impresso il caso di una donna, il cui marito 47enne era andato in arresto cardiaco. Continuava a gridare Amore, non lasciarmi, piangeva disperata, ma è comunque riuscita a praticargli il massaggio cardiaco per 15 minuti. Le ho urlato nelle orecchie per tutto quel tempo, dandole il ritmo. Beh, due giorni dopo, suo marito stava già bene. Lo ha salvato. Lo abbiamo salvato».

Come stanno cambiando i soccorsi con l'arrivo dei defibrillatori?

«Sono strumenti importantissimi, tanto che ai nostri corsi viene detto che la prima cosa che deve fare chi chiama è urlare per chiedere aiuto e se c'è un defibrillatore nelle vicinanze. Stiamo inoltre disponendo una mappatura di tutti i dispositivi ma alcuni, specie quelli dei privati, sono stati registrati».

E gli incidenti stradali?

«Sono aumentati molto negli ultimi anni, ma in genere chi chiama non è coinvolto emotivamente, e risulta più facile farsi aiutare. Ma c'è anche chi chiama per niente. Un giorno una donna ha chiesto l'elicottero che un uomo era stato investito da un furgone. Arrivati sul posto, abbiamo scoperto che stava semplicemente cambiando una ruota».

Alberto Beltrame

