Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO «Bisogna recuperare. Speravamo che il quadro potesse essere meno pesante. Invece i test Invalsi hanno confermato che la didattica a distanza ha inciso in modo decisamente negativo sull'apprendimento e sulla formazione dei ragazzi. Adesso le scuole sono chiamate a sviluppare strategie e organizzazioni per colmare il gap dell'ultimo anno e mezzo. E proprio alla luce dell'ulteriore conferma che le lezioni in presenza sono...