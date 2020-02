L'INTERVISTA

TREVISO «Bisogna evitare il panico, non drammatizzare, perchè gli effetti della paura possono essere nocivi quanto la stessa diffusione del virus. E la situazione, come assicurato dalle Autorità Sanitarie, rimane sotto controllo». Parola del Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà che dopo il vertice a Venezia di lunedì pomeriggio ha fissato per questa mattina un summit a Treviso per fare il punto della situazione con i rappresentanti delle categorie economiche e delle amministrazioni comunali che stanno monitorando giorno per giorno l'andamento dell'epidemia, ormai arrivata anche nella Marca dove ieri si è verificato il primo decesso legato al Coronavirus: si tratta di una donna di 76 anni, con importanti patologie pregresse - ha sottolineato la Regione -, ricoverata in Rianimazione nel reparto di Malattie Infettive e dichiarata deceduta alle 18 per gravi complicanze respiratorie. Se da un lato il livello di attenzione è così salito ulteriormente, dall'altro la psicosi scoppiata nei giorni scorsi non può che essere nociva non solo alle attività produttive, vedi bar ed esercizi commerciali alle prese con l'inevitabile calo di clienti dovuto alle chiusure di scuole e università e alle disposizioni prese da alcune aziende, ma anche alla stessa vita dei trevigiani, che lunedì hanno preso d'assalto ipermercati e supermercati facendo scorta di generi di prima necessità.

Dottoressa Laganà, le misure prese dalla Regione sono state drastiche e ogni giorno spuntano nuovi contagi. Quali sono le disposizioni delle prefetture?

«Lunedì c'è stato un incontro con tutti i colleghi a Venezia, durante il quale si è discusso come applicare le disposizioni regionali, che sono state chiarite sia per quanto riguarda le zone a rischio, sia per quelle in cui l'incidenza del virus è ancora molto basso o del tutto assente. La Regione, il Ministero e le Autorità Sanitarie, in questo momento, sono come il medico che indica la terapia da seguire, a noi prefetti il compito di applicarla e dare un supporto sulla stessa interpretazione delle disposizioni anche se la Circolare diffusa lunedì ha già fatto chiarezza su molte cose».

Per questo ha convocato un ulteriore incontro in Prefettura?

«Quello di oggi sarà un summit al quale parteciperanno le categorie economiche, le rappresentanze dei sindaci (con il rappresentante dell'Anci Mario Conte, sindaco di Treviso) e l'usl. Abbiamo percepito che ci sono molte preoccupazioni rispetto alle ricadute economiche. Vogliamo capire quindi che tipo di esigenze ci siano e se ci sono aspetti da modificare o migliorare. Ma si badi bene: prima di tutto la priorità è evitare che il contagio si diffonda. Bisogna salvaguardare la salute pubblica».

Cosa pensa delle scene di panico e isteria registrate anche nella Marca negli ultimi giorni?

«Non si deve in alcun modo ingigantire il problema, per quanto serio esso sia. Si rischia di fare ulteriori danni, e in questo momento è molto importante che tutti mantengano calma e serenità. Gli organismi nazionali, compresa la Protezione Civile, stanno lavorando molto per contenere i contagi, e tutti ci dicono che la situazione è seria ma affatto drammatica. Dobbiamo fidarci di chi sta lavorando per il bene di tutti, cercando di mantenere i normali risvolti di vita ed economici che, altrimenti, rischiano di essere compromessi.

Cosa devono fare dunque i cittadini?

«Devono semplicemente seguire le indicazioni date, molto semplici, riguardo l'igiene, senza scatenare forme di panico e di respingimento. Nessuno deve improvvisarsi esperto. Io spero che i casi riscontrati finora rimangano isolati. Ci sono stati dei problemi rispetto alle comunicazioni date sulle chiusure, ad esempio quelle sulle attività come palestre e piscine, ma la Regione ha subito fatto chiarezza. Per il resto c'è solo da adottare il buon senso, evitando in questi momenti situazioni di eccessivo sovraffollamento, adottando le cautele necessarie per evitare situazioni di possibile contagio».

Alberto Beltrame

