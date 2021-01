L'INTERVISTA

TREVISO «All'inizio ero un po' titubante. Poi però mi sono confrontato con dei colleghi e non ho più avuto dubbi. Bisogna vaccinarsi contro il Covid: avere a che fare con delle biotecnologie controllate dall'uomo è molto meglio che non dover affrontare la lotteria del contagio da coronavirus. Sappiamo tutti che il rischio zero non esiste. Da parte mia, ero già mezzo convinto. Il resto è venuto da sé. Fermo restando che il vaccino non significa ancora liberi tutti: bisogna continuare a rispettare al meglio le misure di prevenzione contro la diffusione del virus, almeno fino a quando la copertura vaccinale non potrà consentire di alleggerire un po' l'attenzione». Luca Vaccario, 62 anni, medico di famiglia con ambulatorio in viale IV Novembre nel quartiere di Fiera a Treviso, già medico sociale della Sisley e dell'Imoco Volley, si è sottoposto ieri all'iniezione nella sala convegni del Ca' Foncello nella prima delle due giornate organizzate dall'Usl della Marca per vaccinare i camici bianchi in servizio nel territorio.

Dottor Vaccario, com'è andata?

«Non c'è stato alcun problema. Mi sono vaccinato con il secondo gruppo, poco dopo mezzogiorno. Abbiamo aspettato il nostro turno nel corridoio dell'ingresso principale del Ca' Foncello. Forse l'attesa potrebbe anche essere gestita nelle aree esterne. Comunque sia, il servizio messo in piedi dall'Usl della Marca, con il coordinamento della dottoressa Anna Pupo, si è rivelato estremamente efficace e puntuale, sia nella prenotazione che nella somministrazione del vaccino contro il coronavirus».

In questa fase la campagna vaccinale riguarda il personale sanitario e gli anziani e gli operatori delle case di riposo. Ma tra i suoi assistiti c'è già chi le chiede di potersi vaccinare contro il Covid?

«Certamente. Le prime richieste hanno iniziato ad arrivare già prima di Natale. In particolare dalle persone anziane. Mi dicono di tener presente che ci sono anche loro. In base al piano vaccinale, verranno sottoposte all'iniezione non appena sarà possibile».

Negli ultimi tempi ha notato un aumento dei casi di positività al coronavirus anche tra i suoi assistiti?

«I contagi si espandono a macchia di leopardo. Fino all'inizio di novembre non c'erano moltissimi casi. Poi abbiamo visto un'esplosione. Nel periodo di Natale, in particolare, sono arrivato a registrare un picco di 40 contagiati, in particolare all'interno delle famiglie».

Una volta concluso il percorso per l'immunizzazione, anche con il richiamo previsto a 21 giorni, come medici di famiglia inizierete a vaccinare la popolazione contro il Covid?

«L'organizzazione è complessa. Il vaccino Pfizer deve essere conservato a 75 gradi sottozero. Questo complica le cose a livello di distribuzione. Noi, comunque, siamo pronti a vaccinare, in caso di necessità. Le cose saranno più semplici quando arriveranno nuovi vaccini che possono essere conservati anche a una normale temperatura da frigorifero. In questo caso potremmo dare il nostro contributo vaccinando le diverse fasce della popolazione. In tutto ciò, spero che entro l'estate possa essere pronto anche il vaccino sviluppato in Italia».

