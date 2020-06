L'INTERVISTA

TREVISO Agriturismi trevigiani: lieve incremento di turismo domestico. Nel solo mese di giugno le prenotazioni di turisti italiani stanno risalendo. «Ma non inviate direttamente alle strutture i moduli per il bonus vacanze» avverte Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso. Così la provincia con il maggior numero di strutture in Regione (300 in tutto) sta cercando di ripartire. Anche grazie al fondo regionale che ha riconosciuto erogazioni anticipate al Piano di sviluppo rurale per circa 50 milioni di euro in Veneto a settori affini all'agricoltura tra cui gli agriturismi. Gli stranieri disdicono.

Eppure l'agriturismo sulla carta è l'emblema del turismo anti-covid.

«E' proprio così. Nella provincia di Treviso ci sono 300 strutture che hanno fatto del contatto con la natura il proprio core business. La provincia veneta con il numero più alto di strutture agrituristiche ha riaperto i battenti, ma continuano le disdette da parte dei turisti stranieri. Per fortuna, cresce il turismo domestico. Questo ci consentirà di chiudere l'estate, nella migliore delle ipotesi con un -60% rispetto alla stasi totale».

Proviamo a tracciare l'identikit della struttura tipo: costi e media di pernotto:

«Ci sono differenze anche sensibili: l'agriturismo smart sulle Colline Unesco è diverso da quello sul Grappa, ma in linea generale nella provincia di Treviso il costo medio a pernotto è di 60 euro (colazione inclusa), e il turista in genere si ferma una media di 3 giorni».

Cosa è avvenuto durante la pandemia?

«Nel periodo interessato dal lockdown gli agriturismi trevigiani hanno patito una perdita di fatturato rispetto allo stesso trimestre 2019 di circa il 100%, pressoché totale quindi. Per quanto riguarda le presenze, le perdite di turisti si attestano al 90%: un calo che persiste se si parla di turisti stranieri. Sicuramente l'incertezza che vige tutt'ora sulle date di riapertura di alcuni confini non aiuta - c'è grande malumore tra i proprietari di agriturismi con le istituzioni nazionali e comunitarie per non avere dato in tempi utili indicazioni ufficiali sulle date di riaperture dei confini -, e infatti anche ora che l'attività ha ripreso continuano ad essere molto più frequenti le disdette che non le prenotazioni».

Con la parziale eccezione degli alpeggi.

«La situazione ci segnalano essere leggermente diversa per gli alpeggi, questo considerando che il periodo di inizio attività avviene solitamente maggio: a questo tipo di agriturismi quindi il Covid non ha inflitto perdite pesantissime, anche se anche qui le prenotazioni arrivano molto lentamente, soprattutto da quei paesi stranieri (Germania, Austria ecc) da cui solitamente arriva il cliente target per questo tipo di struttura».

Quali sono le previsioni per i prossimi mesi?

«Sempre in termini di presenze negli agriturismi trevigiani, il trend di ripresa per i prossimi mesi sulla base di quanto si sta vedendo ora - si attesta tra il 3 5%, soprattutto grazie al turismo locale: è questo che va stimolato e incentivato, in un'estate che sarà per ovvie ragioni diversa, e in cui si ritiene che gli italiani che passeranno le vacanze in Italia saranno circa l'80-90%».

Quali misure di sostegno varerete per le strutture agrituristiche trevigiane?

«Il budget è in via di definizione in questi giorni ma anticipo che siamo decisi ad investire una quota rilevante per una campagna di comunicazione rivolta espressamente al turismo domestico. Guardiamo con grande interesse ai nostri connazionali, ma non solo ai viaggiatori da fuori regione. Vogliamo far passare l'idea che è bello e possibile viaggiare anche all'interno della stessa provincia di appartenenza».

E' vero diversi agriturismi della provincia si sono visti arrivare l'Isee delle famiglie italiane?

«Sì, c'è stata confusione. Per accedere al bonus vacanze la documentazione non va presentata alle strutture, ma al Ministero che rilascia il bonus da utilizzare anche nelle strutture agrituristiche. E' un'ottima misura, ma una normativa confusa rischia di rallentare l'accesso e le successive prenotazioni».



