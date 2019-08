L'INTERVISTA TREVISO «A Treviso ci sono molti insediamenti e la maggior

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO «A Treviso ci sono molti insediamenti e la maggior parte dei nomadi è stata in grado di integrarsi. Ma c'è ancora chi non si conforma alle norme, e quello che è accaduto al sindaco di Caerano Gianni Precoma è qualcosa di inaccettabile. Speriamo si tratti di un caso isolato». Il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, in questi giorni fuori regione, sta seguendo da vicino il caso del primo cittadino accerchiato e picchiato dopo aver chiesto a un gruppo di rom di sgomberare l'area industriale che aveva occupato....