L'INTERVISTA SPRESIANO «La paura c'è sempre quando sei in volo e qualcosa

L'INTERVISTASPRESIANO «La paura c'è sempre quando sei in volo e qualcosa non funziona. Ma non deve mai prendere il sopravvento. Ci si deve solo impegnare, mettendocela tutta, per raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati». Fausto Bernardini riesce a rivivere serenamente i terribili istanti di venerdì. Li racconta con lo stesso sangue freddo mantenuto quando a causa di un problema al motore del suo Storch, un ultraleggero copia perfetta di un velivolo d'epoca tedesco, è stato costretto a un difficile atterraggio di fortuna sul greto...