CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPOVEGLIANO Il Controllo di vicinato, a Povegliano, è partito quattro anni fa. E da allora sono scomparsi i furti in tutto il Comune. Una ricetta che ha fatto scuola in tutta la provincia. Artefice e protagonista, soprattutto per essere quello che ci ha creduto per primo, di quello che potrebbe essere considerato un vero e proprio miracolo, soprattutto in questo periodo, è Rino Manzan, sindaco al secondo mandato ma soprattutto anima del progetto che sta prendendo corpo nella Marca e che, da mesi va di persona a spiegare,...