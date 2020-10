L'INTERVISTA

ODERZO Applauditi ieri sera in piazza Grande Beppo Tonon con la figlia Elena. Grazie alla foto scattata al papà seduto stanco e preoccupato, che ha fatto il giro d'Italia, è stata data grande evidenza al malessere del settore della ristorazione. A Elena è andato il grazie del sindaco Maria Scardellato per aver portato il problema sulla ribalta nazionale. Il suo post su Facebook ha avuto enorme risonanza: «Torneremo più forti di prima» ha detto Elena ieri alla folla. Beppo, gelataio campione del mondo, maestro nell'arte di intagliare la frutta, ha mostrato sul suo viso tutta la disperazione dei ristoratori.

A che cosa pensava quando sua figlia le ha fatto la foto di nascosto?

«Riflettevo su quello che avevo visto pochi minuti prima. Una nostra dipendente in lacrime, appena saputo delle nuove regole, che aveva paura di perdere il lavoro. Ho sentito tutto il peso di una responsabilità che non è nostra, di scelte che non sono nostre e che ricadono sulle nostre vite e su quelle dei nostri collaboratori. Ho 70 anni, il mio tempo si sta accorciando e pensavo alla mia azienda ed a ciò che lascio ai miei figli. Mi domandavo se non stia lasciando loro una grana».

Secondo lei le nuove misure aiuteranno a fermare il Covid?

«Il mio pensiero è che non aiuteranno. Mi sembrano regole senza cognizione, formulate da persone che non hanno idea di come funziona il mondo della ristorazione. Un settore che si è sempre rimboccato le maniche nei momenti di difficoltà. Anche quest'anno appena abbiamo potuto riaprire ci siamo organizzati. Con percorsi, igienizzanti, distanziamento. Riducendo gli eventi, spiegando agli ospiti le regole. Appena abbiamo riaperto i clienti hanno ricominciato ad arrivare, ma si vedeva che avevano timore, andavano a sedersi nei posti più lontani. Uno psicologo mi ha detto Beppo hai molto spazio, disloca i tavolini ovunque, distanziati, ma dappertutto. Così ho fatto e in un paio di settimane Ca' Lozzio è tornata a riempirsi. Per l'ultimo Dpcm sono state sentite le nostre associazioni di categoria? Si è guardato alle diverse realtà regionali? Un'attività come la nostra, di una piccola realtà di provincia, non può essere paragonata al locale che si trova in centro ad una metropoli».

La cosa andava gestita in modo diverso?

«Assolutamente sì. La nostra attività apre alle 15 e chiude la sera. È un luogo dove si viene per trascorrere del tempo in serenità. Ci sono poi gli eventi, le cerimonie. Mia figlia mi ha fotografato quando, a causa delle nuove regole, siamo stati costretti ad annullarli. Lo sconforto era al massimo. Non è stato tenuto in conto lo sforzo immane fatto dal mondo della ristorazione nella prevenzione del virus. A volte guardavo mia figlia, le nostre collaboratrici, impegnate nell'igienizzare i posti, un cliente non faceva in tempo ad alzarsi che loro erano già a sanificare. Non so dire in quanti mi hanno chiamato fra domenica e lunedì per manifestarmi la loro solidarietà e per ringraziarmi per aver espresso i sentimenti di un comparto che dà lavoro a migliaia di persone. Si sta parlando di lavoro. I contributi a pioggia non servono, domandiamo la dignità di lavorare. Per questo non chiuderò Ca' Lozzio, voglio mantenere vivo il contatto con i nostri clienti ed amici. Sopra le nuvole c'è sempre il sole. Vorrei che il nostro governo ci aiutasse a ritrovarlo».

Annalisa Fregonese

