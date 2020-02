L'INTERVISTA

Non solo mascherine, ma anche filtri per l'aria. Una delle aziende più importanti della Marca è la General Filter Italia spa di Paese, che da 3 anni ha aperto un ufficio a Shanghai. Ma a causa del blocco delle merci non può fornire filtri al mercato interno cinese, e neppure mascherine. Una situazione difficile. Perchè il blocco, nel migliore dei casi, durerà almeno due mesi. Alessandra Polin, 39 anni presidente dei giovani industriali trevigiani è responsabile dei mercati esteri di General Filter Italia spa di Paese, azienda che si occupa di filtri per l'aria e aziende farmaceutiche. «In Cina c'è enorme richiesta di filtri per la pulizia dell'aria. Ma con il blocco totale anche la nostra azienda non può più fornirne un supporto al mercato locale».

Presidente quali i danni economici per le aziende trevigiane?

«Cambiare i filtri più spesso aiuta a bloccare la diffusione delle malattie virali. Il nostro ufficio di rappresentanza riceve continuamente chiamate, ma purtroppo abbiamo finito tutte le scorte di mascherine e filtri. E non possiamo far arrivare nulla dall'Italia, le merci sono ferme in porto».

Proprio in questi giorni avrebbe dovuto firmare un importante contratto in Cina.

«Da 3 anni abbiamo un ufficio di rappresentanza a Shanghai. Avrei dovuto partire la settimana scorsa: quel contratto avrebbe segnato la svolta per l'azienda in Cina. Ma oggi è tutto bloccato. Ho parlato ieri mattina con i nostri dipendenti e Shanghai. È una città fantasma. Hanno tutti l'obbligo di lavorare da remoto, non possono incontrarsi in luoghi pubblici. E non abbiamo previsioni di partenze».

Avete ricevuto richieste particolari in merito al coronavirus?

«Poichè ci occupiamo di filtri per l'aria in ambito anche ospedaliero, le aziende chiedono se le commesse verranno evase in paesi diversi dalla Cina. I clienti vogliono sapere se siamo in grado di garantire la continuità della produzione. Noi per fortuna acquistiamo tutto dall'Europa, e quindi possiamo fornire questa garanzia. Altre aziende no, e questo è un grosso problema nell'ottica di dover fare manutenzione negli ospedali».

In che modo il coronavirus sta modificando le vostre relazioni con la Cina?

«Stavamo cercando di avviare dei progetti con la Cina ma in questo momento è tutto precluso. Per noi è un danno economico molto rilevante».

Quale ritenete saranno le ricadute a 6 mesi per le aziende a Nordest?

«Dipende da quando si sblocca la produzione. Per le aziende che producono lì è un danno immane, quasi da blocco dell'attività. Per chi importa materie prima anche. Rischiamo di trovarci in forte crisi per alcuni tipi di prodotti ad esempio nel settore ospedaliero o nel settore dei gadget».

In una prospettiva più ampia ritenete corretto il comportamento dell'Italia sulla chiusura di buona parte dei voli diretti rimproverata dal governo cinese?

«In Italia il tema è più sentito che altrove. In Francia c'è un grado di attenzione simile ma ad esempio nessun controllo all'aeroporto, mentre in Spagna il grado di attenzione è leggero. Vedo altri Stati che hanno adottato misure meno drastiche. Non so dire se dispongano di informazioni diverse dalle nostre. Noi abbiamo il tema forte del turismo e quindi c'è giustamente maggiore sensibilità. Quel che è certo è che è una situazione critica».

Quali notizie arrivano dalla Cina? Quanto ritengono durerà l'emergenza?

«La prospettiva è di emergenza di due mesi sicuri. Per il bene delle nostre aziende mi auguro che sia un tempo molto più breve».

Elena Filini

