MOTTA «È un virus subdolo, che ti toglie il respiro quasi senza che l'organismo se ne renda conto. A me è successo esattamente questo. All'inizio sembrava una sorta di piccola influenza. Poi, lentamente, ha cominciato a mancarmi il fiato. Mi sono trovato prima ricoverato in Medicina e poi in Terapia intensiva, con il casco per l'ossigeno. È capitato tutto all'improvviso. Non c'è nemmeno stato il tempo di avere paura. La avverto solo ora, a posteriori, ripercorrendo il percorso che ho fatto». Sono queste le parole scelte da Guido Sattin, medico 63enne, direttore sanitario dell'ospedale riabilitativo Oras di Motta di Livenza, per raccontare la sua lotta contro l'infezione da Covid-19 che l'ha portato a sviluppare un'importante polmonite. Dopo un breve periodo di isolamento a casa, ha passato 15 giorni nei reparti Covid dell'ospedale civile di Venezia. E solo adesso può letteralmente tirare un sospiro di sollievo. «Ora si deve guardare avanti: spero di riuscire a rientrare in servizio in ospedale dal 28 dicembre spiega anche i prossimi mesi saranno difficili. Si sente parlare di terza ondata del coronavirus, ma la sensazione qui è che si prospetti un tutt'uno».

Dottor Sattin, nella prima metà di novembre l'Oras si è trovata a dover far fronte a un focolaio da coronavirus nel reparto unico di Medicina e Cardiologia. Pensa di essere stato contagiato in questo contesto?

«Sicuramente sì. Dopo l'esplosione del focolaio ho continuando a lavorare stando ancora più attento all'uso dei dispositivi di protezione. Ma il rischio zero non esiste. E può sempre esserci qualche errore. In quel periodo, poi, lavoravamo così tanto in ospedale che le occasioni di contagio all'esterno erano praticamente azzerate».

Quando ha capito di essere stato colpito dal Covid?

«Ricordo che un venerdì sera mi sono sentito particolarmente stanco. Poteva starci. Il giorno dopo, però, mi sono svegliato con la febbre. Il primo tampone è risultato negativo. Ma i sintomi c'erano già tutti. A quel punto sono stato trasferito in ospedale dal 118. E qui hanno confermato la positività e l'inizio della polmonite».

Com'è andato il ricovero?

«Ho sviluppato la cosiddetta ipossia silenziosa. Cioè la condizione nella quale il paziente non si rende conto di avere una carenza di ossigeno. L'emogasanalisi, però, ha evidenziato il problema. Allo stesso tempo ho avuto dei picchi febbrili. Sono stato sotto ossigeno per 15 giorni. Anche ad alti flussi, fino a 50 litri. Poi sono stato trasferito per due giorni in Terapia intensiva, con il casco a pressione positiva e negativa, senza poter né mangiare né bere. Il passo successivo sarebbe stato l'intubazione. Fortunatamente non è servito. Di seguito ho iniziato a recuperare. Sono tornato in Medicina e alla fine dimesso, con tampone negativo».

In Terapia intensiva si rendeva conto della gravità della situazione?

«Ti senti solo. L'ambiente è inevitabilmente freddo. E non distingui nemmeno più il giorno e la notte. Io ero l'unico non intubato. Mi hanno dato un tablet per comunicare con mia moglie. Ma non riuscivo a parlare bene. Così un infermiere mi ha fatto da mediatore. Sono aspetti che possono sembrare banali. Invece non è vero. Il personale dell'ospedale è sempre attento, nonostante la grande fatica accumulata nell'ultimo periodo».

Adesso è pronto a tornare alla guida dell'Oras, dove nel frattempo il reparto Covid viaggia verso la chiusura. Non ha il timore di poter essere in qualche modo nuovamente colpito dal coronavirus?

«È la vita dei medici. È la nostra vita. Non ci sono altre considerazioni».

