MONTEBELLUNA Il crac di Veneto Banca ha aperto nel territorio veneto un vuoto enorme. La popolare di Asolo e Montebelluna, come pure quella di Vicenza, ha rappresentato infatti il motore finanziario sul quale si sono fondati il piccolo e medio capitalismo veneto per il proprio sviluppo. Rimasti, dopo le note vicende, privi di appoggio.

Quale è stato e quale può essere il modello di sviluppo?

«Fin da inizio novecento si sono affermati due modelli. Da un lato quello teorizzato da Leone Wollemborg, fondatore della prima Cassa Rurale Italiana, che ha dato sviluppo all'idea di una gestione cooperativa del credito di fine dell'Ottocento. Dall'altro quello sostenuto da Luigi Luzzatti, fondatore della Banca Popolare di Milano, che faceva riferimento a un modello di azionariato popolare. E nella Marca si sono affermati entrambi attraverso le banche di credito cooperativo da un lato e le popolari dall'altro. Entrambe hanno svolto un ruolo importantissimo. In particolare le due popolari avevano una funzione sistemica. Quando mi permisi di affermare questo tre anni fa ci fu qualche opinionista a livello nazionale che mi criticò dicendo che due banche del territorio non potevano avere una simile funzione, ma poco dopo l'amministratore di Banca Intesa, Messina, sostenne esattamente la stessa tesi. E il motivo è evidente: il Veneto è una delle piattaforme produttive più importanti in Europa. Paradossalmente i problemi di Veneto Banca sono iniziati quando ha smesso di essere banca del territorio».

C'è un modello in grado di riempire il vuoto lasciato?

«È ovvio che quando si crea un vuoto qualcuno lo riempie. Nel nostro caso c'è stato l'arrivo di Intesa San Paolo che ha acquisito gli asset positivi delle due popolari, ma anche le bcc si stanno muovendo in questa direzione».

Qual è la preoccupazione?

«Abbiamo assistito solo alla prima parte del film: la messa in liquidazione coatta di Veneto Banca e della popolare di Vicenza. Ma ora c'è una seconda parte che è quella del recupero del credito da parte di Veneto Banca Lca. Mi auguro che ci sia una grande attenzione per famiglie e imprese. Siamo in una fase di transizione ed è fondamentale che la politica ai livelli superiori segua questa vicenda».

Come evitare che nel futuro si ripresentino esperienze simili?

«La sfida fondamentale sarà quella di distinguere nettamente fra banche che gestiscono il risparmio e banche di investimento. Le prime non possono essere esposte a rischio, le seconde sì e i clienti devono essere consapevolizzati sulle scelte che andranno a fare. Non è una ricetta nuova, perché fu adottata negli anni trenta dal presidente americano Roosevelt per superare la grande crisi innescata nel 1929 da una bolla finanziaria».

Intanto l'inchiesta relativa a Veneto Banca va avanti. L'accusa, per i vertici, è ora di associazione a delinquere. Come valuta un'ipotesi così pesante?

«Va premesso innanzitutto che non c'è un verdetto e bisogna aspettare l'esito dell'inchiesta. L'accusa mossa dalla Procura della Repubblica è però gravissima. Spetterà al Tribunale fare accertamenti, ma tutto ciò getta una luce di inquietudine notevole sulle responsabilità locali. Ribadisco però che è bene attendere l'esito del processo perché siamo in uno stato di diritto e non possiamo sostituirci ai giudici».

La comunità locale come ha reagito?

«L'accusa di associazione a delinquere ha messo tutti in uno stato di angoscia ed è stata accolta con grande sgomento soprattutto perché solleva il problema delle responsabilità gestionali a livello locale oltre che di controllo a livello nazionale».

