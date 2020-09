L'INTERVISTA

MONASTIER «Se un contadino sbarra la sua stalla e non va più nei campi, cosa succede? Che dopo un po' muore di fame. Se chiudiamo le fabbriche rischiamo di fare la stessa fine, perché oggi la nostra economia è basata sull'industria». Bruno Vianello, presidente e fondatore della Texa di Monastier, colosso tecnologico specializzato in sistemi di diagnosi per motori, ricorre a una metafora dal mondo agricolo per predicare prudenza riguardo all'isolare gli stabilimenti per il Covid. Beninteso, l'imprenditore trevigiano non è affatto tra quanti sottovalutano l'emergenza sanitaria. Anzi, sollecita imprese, lavoratori e istituzioni al massimo rigore, proprio per prevenire la diffusione nei luoghi produttivi.

Anche nella Marca si sono registrati casi di contagio all'interno di alcune aziende e c'è chi chiede di chiudere i siti produttivi. Cosa ne pensa?

«Faccio un premessa: non sono un virologo, ma la situazione oggi mi pare migliore rispetto ad alcuni mesi fa: ci sono molti meno casi gravi e morti. Detto questo, le fabbriche sono luoghi con un'alta concentrazione di persone, servono controlli accurati e regole ferree per prevenire che il virus si diffonda. Le aziende devono però continuare la loro attività, altrimenti l'economia si blocca e rischiamo conseguenze anche peggiori di quelle del Covid stesso».

Si deve puntare sulla prevenzione?

«Certamente. Penso al personale di rientro dalle ferie: non basta misurare la temperatura corporea. Si potrebbe, ad esempio, organizzare una tornata di tamponi. Gli esperti potrebbero elaborare una sorta di decalogo e le imprese poi potrebbero seguirlo. E naturalmente occorre continuare a tenere comportamenti responsabili anche all'interno dei luoghi di lavoro: dispositivi di protezione, distanziamento e così via».

Come vede la ripartenza economica post-ferie?

«Come sempre avviene in frangenti di questo tipo, ci sono settori meno colpiti e aziende che vanno bene, magari perché hanno saputo adeguare i propri prodotti alle nuove esigenze, e altri, invece, che soffrono».

Texa come sta andando?



«Bene. Il nostro business è destinato a due grandi mercati: quello relativo alle case automobilistiche e alle loro concessionarie e quello delle officine indipendenti. Il primo si è fermato del tutto e le vendite di auto sono crollate. La gente, timorosa per il futuro, non cambia macchina. Piuttosto fa riparare la vecchia, infatti il segmento della riparazione ha vissuto una forte crescita, ribaltando quasi il rapporto precedente. Questo ci ha consentito di compensare il calo di fatturato del primo mercato».

In generale, è fiducioso per i prossimi mesi?



«Se l'epidemia torna a essere devastante, il problema non sarà della provincia di Treviso o dell'Italia, ma mondiale. Personalmente, tuttavia, mi preoccupa soprattutto un altro aspetto, slegato dall'epidemia».

Quale?



«A Treviso e in Veneto stiamo perdendo aziende tecnologiche, sbilanciandoci troppo su altri comparti non manifatturieri. Sempre più, però, a dettare lo sviluppo futuro saranno proprio quelle imprese tecnologicamente avanzate, in grado di vendere i propri prodotti in tutto il mondo. Attenzione, rischiamo di rimanere indietro».

La fase attuale deve essere anche un'occasione per ripensare il nostro modello?

«Occorre sostenere le aziende con una visione strategica lungimirante. Parlo per il mio mondo, l'automotive: non avrebbe più senso investire, ad esempio, per fare pistoni, perché il motore a scoppio è destinato nei prossimi decenni a essere superato dall'elettrico. Meglio piuttosto puntare su chi sta sviluppando una nuova batteria al litio. Lo devono fare le imprese, ma anche il governo deve favorire questa riconversione».

Augurandosi che non vi sia una recrudescenza, quanto ci vorrà per tornare ai livelli pre-Covid?



«Chiaro, serviranno ancora alcuni mesi, non prima della metà del prossimo anno, ma credo che la ruota possa tornare a girare alla stessa velocità di prima, e forse anche più veloce, in meno tempo di quello che si pensava, perché vedo gran voglia di fare e di crescere».

